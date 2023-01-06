日本經產大臣呼籲G7團結 避免中國的「經濟脅迫」

日本經濟產業大臣西村康稔周四 (5 日) 呼籲，七大工業國組織 (G7) 今年應該協調一致，避免部分貿易夥伴遭遇來自中國的「經濟脅迫」(economic coercion)。

西村康稔在華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS) 的演說中表示，中國近來的種種行為，包括禁止台灣鳳梨和澳洲葡萄酒進口，對世界各個經濟體來說等於「擺在眼前、明確的危險」。他希望今年 G7 高峰會的討論主題將包含對經濟脅迫的回應。

日本今年是 G7 的輪值主席，將主辦高峰會，西村康稔表示，可能需要「反制措施」，幫助在商業領域遭到獨裁政權鎖定的國家和區域，先找出獨裁政權可能利用的要害，也會有所幫助。

中國多次對貿易夥伴祭出經濟懲罰，例如日本因為 2010 年東海軍事衝突之後無法從中國進口稀土，衝擊製造業供應鏈。

北京當局則抨擊 G7 成員國行貿易保護主義之實，為了市阻止中國經濟崛起。中國外交部曾警告，美國實施的半導體出口管制將傷害全球經濟和美國企業，去年底也批評英國濫用國家權力，推翻晶片產業的收購案。

西村康稔呼籲奉行自由市場的民主國家加強合作，包括出口管制、促進供應鏈強韌和能源安全等。

他並表示，由於世界貿易組織 (WTO) 的爭端解決機制目前名存實亡，日本、美國和歐洲等有志一同的國家，今年最大挑戰之一就是積極推動 WTO 的改革。