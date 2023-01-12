跳脫柑仔店印象！三商家購將擴大導入國際平輸商品

連鎖超市業者三商家購 (2945-TW)(美廉社) 最新指出，去 (2022) 年透過不斷優化品類，有效跳脫品牌的柑仔店印象，年營收寫歷年次高紀錄，今年將持續強化國際平輸商品採購，與消費者共同抗通膨，並陸續與國際 IP 異業結盟，全力打造社區超市嶄新樣貌。

三商家購去年合併營收 141.84 億元，年減 2.79%，仍是歷年次高，三商家購指出，去年利用大數據分析顧客消費途徑，不斷優化品類，精準找出消費需求缺口。

美廉社去年完成大規模調整門市品類，增設蔬果、水產和肉品販售，並重新優化商品品類結構與陳列，改裝作業和品類優化階段性完成，有助帶動來客成長。

另一方面，美廉社長期引進國際平輸商品，藉此與一般零售通路做出差異化，三商家購指出，鄰里顧客已逐漸發現店內具豐富的平輸食品和酒水飲品，去年啤酒、日韓零食銷售年增近 4 成。

展望 2023 年，美廉社規劃加碼引進逾百款進口零食、酒水，為國人帶進更平價、更特別的差異化平輸商品。

另一方面，美廉社去年第四季已啟動國際 IP 聯名咖啡杯計畫，與國際 IP 韓國 LINE FRIENDS 推出節慶特別款咖啡包裝，在全台逾百間門市增美廉咖啡服務，有助導入新來客，後續將持續加強多元異業合作，打開社區超市新樣貌。