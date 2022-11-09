全聯全支付用戶數年底前拚300萬 消費額挑戰第一

全聯總經理蔡篤昌(右)和全支付總經理游金榮(左)。(鉅亨網記者王莞甯攝)
全聯總經理蔡篤昌(右)和全支付總經理游金榮(左)。(鉅亨網記者王莞甯攝)

連鎖超市龍頭全聯旗下電支事業全支付今 (9) 日宣布，200 萬名用戶初步目標達陣，全聯總經理蔡篤昌更喊出年底前突破 300 萬名用戶目標，而消費金額也坐二望一，年底前挑戰第一。

蔡篤昌指出，全支付推出短短 50 天即達成 200 萬會員註冊數，創國內電支紀錄，但 200 萬僅是基本門檻，內部設定年底前拚突破 300 萬註冊數目標。

另一方面，蔡篤昌提到，由於目前全支付已拿下電支消費金額第二名，也力拚年底前挑戰第一名。

若就長期來看，蔡篤昌期許，明年外部跨界合作通路可超越 20 萬個，有信心長期挑戰 40 萬個，並藉由增加更多可使用全支付的場景，來導入年輕客群，也是未來開發金融服務商品的主要潛在客群，進而成為電支的獲利第一品牌。

據主計總處國情統計通報，自去年起，電子支付在代理收付實質交易金額和儲值卡出現黃金交叉後，今年持續快速成長，前 8 月交易金額達 656 億元，年增 19%。

全聯進一步指出，目前全支付約有 80% 用戶導入自全聯，截至目前，PX PAY 中尚有 700-800 萬名用戶尚未轉換，顯然成長空間很大。

而全支付觀察現有 200 萬會員輪廓，男性占比 34% 、女性占比 66%，30-59 歲高含金量消費族群占比則超過 70%，開業至今累計交易總金額達 38 億元，其中，10 月單月 24 億元，接下來將以服務的價值取代補貼的競爭，增加用戶黏著度，並持續開放各產業、各通路合作。

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