中國需求疲軟 Nvidia、AMD上漲空間縮小 但買點仍具吸引力

KeyBanc 資本市場警告，Nvidia (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US) 恐受中國需求疲軟的影響，分析師 John Vinh 認為，這兩檔晶片股仍在具有吸引力的買點。

Vinh 週三將 Nvidia 股票目標價自 230 美元下調至 220 美元，而 AMD 目標價則自 85 美元下調至 80 美元，但他重申對這兩檔股票「加碼」的評級。

「來自亞洲供應鏈的反饋表明，第四季總體需求趨勢持續走弱。中國新冠病例激增，這對終端產品消費產生負面衝擊。」他寫道。

Nvidia 週三收高 0.58% 至每股 160.01 美元；AMD 上漲 1.48%，收每股 69.06 美元。

該分析師預計，Nvidia 在遊戲和數據中心市場的晶片業務可能會因中國而放緩。AMD 也將因電腦需求下降而受到打擊。

研究公司 IDC 週二宣布，第四季全球電腦銷售量較去年同期下降 28%，係因疫情大流行時期的榮景持續淡去。但儘管趨勢疲軟，Vinh 仍持樂觀態度。

「我們認為，與過去的周期相比，半導體公司目前處於較有利的定位，可以度過此回低迷。與當前修正相關的風險已經反映在股價上。」他說。

Nvidia 和 AMD 過去 12 個月的股價分別下跌了 44% 和 51%。

