華爾街嚴冬難熬 高盛本週裁員3200人 低於傳聞但幅度仍大

知情人士透露，高盛 (GS-US) 自週三起將裁員多達 3200 人，以高盛去年 10 月雇員 49100 人計算，約裁撤 6.5% 人力，低於上個月報導的 8% 裁員幅度上限，但仍是很大的裁員幅度。

知情人士透露，最終裁員人數是各業務主管和高層上個月內部討論後的結果。

高盛執行長 David Solomon 去年 9 月開啟華爾街裁員季，且實施迄今業界最大幅度的裁員。過去兩年因交易榮景，銀行員工人數暴增，但好時光不再，於市場突然變得荒涼，去年首次公開發行 (IPO) 規模驟降 94%。

如今，由於擔心今年經濟將更加放緩，高盛正縮編人力，以防股債發行和合併交易業務沒有反彈。Solomon 也縮減其對消費銀行業務方面的雄心壯志，導致部分裁員。

其他投銀在未來幾週採取觀望態度。一位業內人士表示，如果 2 月和 3 月的營收低於預期，該行業恐進行更大幅度裁員。

在高盛此回裁員之前，摩根士丹利、花旗集團和巴克萊銀行近幾個月也實施小幅裁員。處於重組之中、陷入困境的瑞士信貸曾表示 2022 年最後一季會裁員 2700 人，並目標在 2025 年前總共裁撤 9000 個職位。

消息人士說，與此同時，高盛仍在推進聘請初級銀行家和其他領域所需人員的計畫。