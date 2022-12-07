傳大摩開始在全球裁員2% 影響約1600名員工

就在高盛、美銀等華爾街投行警告將放緩招聘甚至裁員之際，多家外媒引述知情人士報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 已從周二 (6 日) 開始在全球裁員約 2%。

CNBC 援引知情人士說法報導，大摩內部總員工數約 8.1 萬人，代表裁員行動將影響約 1600 名員工。

摩根士丹利 (MS-US) 周二開高走低，收盤小跌 0.13% 至每股 86.40 美元，盤後挫跌 2.6%。

隨著今年步入尾聲，大摩正在跟進同業高盛、花旗和巴克萊銀行的腳步，重拾華爾街各大銀行在疫情爆發前的年度慣例，即每年裁掉表現不佳的員工。

在發放年終獎金以前，銀行通常會裁掉 1% 至 5% 他們認為表現最差的員工，進而為剩下的員工保留更多獎金額度。

因疫情期間的交易活動熱絡，銀行業從 2020 年開始暫停年度裁員慣例，而大摩上一次裁員是在 2019 年。

大摩董事長兼執行長 James Gorman 在上周的路透 Next 會議便曾透露裁員訊息，稱公司將在全球進行適度人力裁減，但沒有透露具體時間和裁員規模。

據知情人士透露，財務顧問是大摩少數幾個得以倖免於裁員行動的職位之一。

大摩主要以龐大的財富管理部門以及交易和諮詢業務聞名，該公司今年因併購交易和新股發行活動幾近枯竭，導致投資銀行業務放緩，並拖累第 3 季營收。

財報顯示，大摩第 3 季營收為 129.9 億美元，年減 12%，且低於 FactSet 預期的 132.9 億美元。在艱困的市場環境下，投資銀行業務收入年減 55% 至 12.8 億美元。