專家：利率將在5.5%左右觸頂 並維持高點一段時間

前美聯準會 (Fed) 理事 Randall Kroszner 表示，聯邦基金利率可能會在 5.5% 左右觸頂，並將在更長時間內保持在較高水準，以遏制從食品到燃料等各種物價的螺旋式上漲。

Kroszner 認為 ，Fed 將會維持利率不變，並按兵不動一段時間。而通貨膨脹率將在今年下降 200 個基點，也許是 300 個基點，但 Fed 將把利率維持在 5.5%。

隨著疫情後經濟重新開放，並且俄烏戰爭爆發顛覆大宗商品市場，全球對商品和服務的需求反彈，去年通膨飆升至 40 年來的新高。雖然此後價格有所回落，但仍遠高於 Fed 設定的 2% 目標。

Fed 在上個月將利率提高了 50 個基點，達到 4.3%，並根據他們的預測中值，預計今年的利率將達到 5.1%。

專家認為，Fed 維持高利率是為了防止通膨反彈。Kroszner 說道，上世紀 70 年代，當通膨放緩時，Fed 放鬆貨幣政策，結果通膨又再次回升，該行因此失去了信譽，並被迫將利率提高到遠高於 10%，

不過，如今的通膨預期仍在可以控制的範圍，意味 Fed 也將能更加緊慎。「這就是 70 年代末、80 年代初和如今之間的巨大差異。Fed 並沒有失去信譽，因此它需要升息，但不需要像當時那樣升息。」Kroszner 說。

有不少經濟學家認為，升息將導致今年年底美國經濟陷入衰退。不過，芝加哥大學布斯商學院教授 Wenxin Du 認為，任何衰退都將會是短暫的。而曾經擔任印度央行行漲的 Raghuram Rajan 認為，Fed 將會非常謹慎，以免被指責是策劃了經濟衰退的幕後主使。