世界經濟論壇風險報告：通膨是全球目前面臨的最大威脅

根據美媒 CNBC 周三（11 日）報導，世界經濟論壇（World Economic Forum）的年度風險報告強調，生活成本危機是目前全球面臨的最大短期風險，而氣候變遷是最大的長期危機。

過去 17 年來，該份報告都會在瑞士達沃斯（Davos）峰會前公布，綜合民營與公營企業共 1,200 位人士的觀點。今年的報告由專業服務公司威達信集團（Marsh McLennan）和蘇黎世保險（Zurich Insurance Group）聯合製作。

世界經濟論壇將於下周一（16 日）開幕，主題是「碎片化世界的合作」（cooperation in a fragmented world）。

該份報告表示，俄烏戰爭和新冠肺炎疫情引起的能源危機、糧食短缺與通膨，成為最緊迫的全球問題。威達信集團歐洲風險管理主管 Carolina Klint 受訪時表示，儘管一些問題有所解決但風險仍在，其中生活成本危機對弱勢群體的影響是「非常難以接受的」。

Klint 說，各國政府確實在努力減輕物價影響，同時也在避免通膨螺旋式上升與歷史高峰的債務負擔。

報告指出，全球必須在未來十年更有效合作減緩和適應氣候變化，以避免「生態崩潰」和全球持續暖化問題。而隨社會挑戰、環境和安全風險競相吸引政府注意力，各國政府將在未來幾年面臨「權衡取捨」。

另外，報告中最常提及的兩年風險包括自然災和、地緣經濟對抗、社會凝聚力削弱、廣泛的網路犯罪、大規模非自願移民、自然資源危機、氣候變遷。其中網路犯罪和移民也列為長期風險，不過與氣候相關的未提排在第四，而生活費用則不在名單內。

Klint 認為這是一種樂觀的表現能擺脫目前的壓力，該壓力是新冠疫情與俄烏戰爭對許多不同領域造成的溢出效應所致。