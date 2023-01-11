〈陸港盤後〉鮑爾發言未釐清升息疑慮 A股三大指數同步走低

中國 A 股三大指數周三（11 日）收盤同步走低，滬指跌 0.24%，美國聯準會（Fed）主席鮑爾的最新發言，並未提出更清晰貨幣政策展望，未能減緩投資人對升息的疑慮。

滬指周三收盤跌 0.24% 報 3,161.84 點，深成指跌 0.59% 報 11,439.44 點，創業板指跌 1.13% 報 2,445.97 點；兩市成交額合計人民幣 7,418 億元，「北向資金」淨買入 76.14 億元。

煤炭、保險類股大幅拉升，燃氣、銀行、石油、地產族群齊揚，旅遊、軟體、媒體、酒店餐飲、零售、半導體、釀酒、汽車、電力、券商等類股下挫。

香港恒生指數收盤漲 0.49%，恒生科技指數跌 0.25%。

鮑爾周二在瑞典發表的演說，並未談論美國經濟形勢，也未談及聯邦公開市場委員會（FOMC）的貨幣政策。他表示，物價穩定性是一個健康經濟體的基石，欲恢復物價穩定性，需要採取一系列不受人歡迎的行動。

鮑爾說：「在通膨高漲時恢復物價穩定，可能在短期內必須採取一些不受歡迎的措施，例如提高利率使經濟成長減緩。」

Fed 理事鮑曼（Michelle Bowman）周二表示，Fed 在遏止通膨方面，還有更多工作要做，有必要進一步升息，而且應把利率維持在限制性水準一段時間，以穩定物價。

「新債券天王」岡雷克（Jeffrey Gundlach）同日則說，試圖釐清未來利率發展情勢的投資人，應該要關注債券市場，而非 Fed。

多位 Fed 官員預估政策利率超過 5%，並維持一段時間，目前利率區間為 4.25% 至 4.5%。然而，市場顯然持懷疑態度，交換合約當前定價顯示，利率攀抵高峰時，不到 5%，且決策官員年底前就會降息，原因是美國面臨經濟衰退壓力。