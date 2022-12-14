鴻海旗下工業富聯攜手英特爾 打造永續運算解決方案

鴻海 (2317-TW) 工業富聯 (601138-CN) 攜手英特爾，透過模組化伺服器系統架構，打造永續性資料中心解決方案，包括 Intel Open IP 數據中心單相浸沒式液冷解決方案，以及 Open IP Server Deployment Kit 套件等，實現永續計算。

工業富聯表示，隨數位化轉型進程的加速，社會對算力需求不斷提升，算力下沉到邊緣，新型的「雲－邊」算力架構快速發展，作為高耗能行業的數據中心規模以及邊緣算力市場快速增長，為可持續發展帶來巨大壓力。

而模組化伺服器是一種面向雲邊協同的創新伺服器系統架構，通過模組化設計，將計算模組和 IO 模組解耦，通過上下堆疊的方式實現緊湊式佈局，提高單位面積的計算密度，通過計算模組的複用實現模組跨場景的應用，降低產品開發複雜度與成本，通過差異化 IO 模組快速滿足不同的客戶應用需求。

工業富聯表示，模組化設計不僅能延長產品生命週期，還具備高度靈活的擴展能力，可根據不同場景打造出多種產品群組，既能應對高性能邊緣伺服器在硬體靈活性和嚴苛環境的挑戰，亦可滿足新型數據中心的各種需求，建設「低碳」高性能算力、實現可永續計算。

工業富聯強調，在「數據驅動，綠色發展」戰略的引領下，將持續與英特爾深度合作，不斷技術創新，為社會提供更多綠色低碳解決方案，秉承可持續發展目標，共建綠色美好未來。