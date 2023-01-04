〈CES大展〉英特爾、輝達秀CPU、GPU 筆電市場再添活水

美國消費性電子展 (CES)5 日將在美國拉斯維加斯盛大登場，各大廠商磨刀霍霍，英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 搶先發表新品，英特爾宣布推出第 13 代 Intel Core 筆電處理器系列，輝達則釋出導入 GeForce RTX 40 系列的筆電，並將與協力廠商擴大合作導入，可望為今年筆電市場增添活水。

英特爾推出 32 款全新第 13 代 Intel Core 筆電處理器，英特爾執行副總裁暨 PC 客戶運算事業群總經理 Michelle Johnston Holthaus 表示，第 13 代 Intel Core 筆電處理器是為所有筆電市場打造的領先平台，此外，也推出全新旗艦級 Intel Core i9-13980HX，為首款應用在筆電的 24 核心處理器，同時也是地表最快筆電處理器。

英特爾同步搶攻輕薄筆電市場，也推出第 13 代 Intel Core P 系列、U 系列處理器，英特爾說，包含 H 系列處理器在內，預計將由宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、聯想 (Lenovo)、微星 (2377-TW)、雷蛇 Razer、Republic of Gamers(ROG)、三星 (Samsung) 等，在今年推出逾 300 款產品。

規格方面，英特爾也分享新款 Intel Evo 筆電規範，並計畫將高標準驗證、共同設計延伸至配件合作夥伴，除 Thunderbolt 4 擴充基座、螢幕、儲存和無線耳機外，主要合作夥伴的滑鼠、鍵盤和無線存取點等新配件，也將加入計畫。

輝達也在 CES 展前舉辦線上特別演說，發布採用 GeForce RTX 40 系列的筆電，搭載 Ada Lovelace GPU 架構，為首次將 Ada 架構、NVIDIA DLSS 3、第五代 Max-Q 技術導入筆電中，而全新 GeForce RTX 40 系列筆電電源效率相比上一代更高出 3 倍，可望提升遊戲玩家、創作者體驗。

輝達 GeForce 部門資深副總裁 Jeff Fisher 表示，藉由 Ada 架構正著手改變遊戲、創作者筆電效能及電源效率，新的 RTX 40 系列在 14 吋的超薄筆記型電腦中，提供狂熱者等級的效能，為一嶄新的里程碑。

上市時間方面，輝達說，搭載 RTX 4080、4090 的旗艦筆電預計將於 2 月 8 日開始發售，建議售價為 1999 美元起，而搭載 RTX 4050 的筆電則預計 2 月 22 日開始發售，建議售價則為 999 美元起，協力夥伴則包含宏碁、Alienware、華碩、戴爾、技嘉、惠普、聯想、微星、雷蛇 (Razer)、三星等。