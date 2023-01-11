ESG投資浪潮來襲 國泰證App「永續專區」已吸引逾5萬人使用

因應全球減碳趨勢，政府於去年發布「2050 淨零排放路徑」、金管會「綠色金融行動方案 3.0」也要求資本額達 20 億元的上市櫃公司今年起應編製且申報永續報告書，以加速 ESG 轉型，國泰證券為提升投資人在 ESG 投資的便利性，於國泰證券 App 設置「永續專區」，投資人可藉此檢視手中持股的 ESG 永續力，目前已吸引超過 5 萬名客戶使用。

國泰證券強調，企業在遵循政策的前提下，落實 ESG 已勢在必行，如何結合企業核心業務，創造環境、社會及經濟共享價值鏈，格外考驗企業的創意與營運韌性。

可觀察到，美國去年創下零下 57 度最冷聖誕紀錄，造成 1 億人受凍、上萬航班延誤等災情，全球持續受極端氣候影響，各國紛紛提供因應策略，如節能減碳、淨零碳排等措施，而當聯合國氣候變遷大會 (COP27) 落幕後，經過各國熱烈協商討論，環境永續議題關注度加速升溫。

因此，ESG 熱潮使「綠色金融」成為顯學，據彭博預估，至 2025 年全球有三分之一資產將投入永續投資，顯示各國紛紛搶搭永續列車，企業不只追求營利更以 ESG 發展為未來目標。

國泰證觀察到此種趨勢，於去年 11 月推出國泰證券 App「永續專區」，投資人可藉此檢視持有台股庫存的 ESG 永續力，引起高度關注，上線後有超過 5 萬名客戶進行自身庫存永續投資檢視。

圖表：國泰證提供。

圖表：國泰證提供。

圖表：國泰證提供。

圖表：國泰證提供。

國泰證說明，永續專區中客戶的台股庫存分布於「種子、幼苗、小樹與大樹」四階段狀態，截至目前為止，「Lv4 永續大樹」的投資人占總客戶數比重已達約 40%。

為增加投資人 ESG 投資的便利性，國泰證也特別於「永續專區」提供投資人增減 ESG 個股投資的服務，使投資人達到永續投資追蹤與再投資的正向循環。

在個股的選擇上，國泰證觀察到，投資人長期投資所著眼的重點「台股定期定額」，前五大熱門個股皆為 ESG 評鑑 A 等級，顯現投資人在標的選擇上，對於企業在 ESG 的投入程度已逐漸成重要考量。

隨著 ESG 成投資新顯學，國泰證持續透過創新投資服務，期許成為投資人和企業的橋樑，期間 ESG 相關作為也獲外部的肯定，2022 年國泰證券在 ESG 相關獎項就拿下五項大獎，如以「數位永投資選股服務」獲得 Taiwan SIA 台灣永續投資獎的《個案影響力類 ESG 創新金級獎》，以及在台灣企業永續獎（TCSA）獲得《創新成長領袖獎》與《人才發展領袖獎》的肯定；此外，國泰證券在 ESG 上耕耘另一項重點「普惠金融」，更於工商時報數位金融獎拿下《數位普惠獎優質獎》與《數位資訊安全獎優質獎》等殊榮。

當全球掀起 ESG 投資風潮，各國正積極討論永續實踐的各種可能性，企業針對 ESG 的重視程度更成投資市場的焦點，而國泰證券則藉由自身小小力量，結合數位力的發揮，號召更多投資人一起加入永續投資的行列，積沙成塔發揮大大的影響力。

如欲了解詳細服務內容，請洽國泰證券 App 永續專區影片 https://youtu.be/2LnSiDlWIu8，未來將持續優化服務內容，包括國泰證券 ESG 永續官網等，國泰證券讓投資與永續更貼近！