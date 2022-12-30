經濟疲弱將大幅影響2023年原油價格

根據《路透》周五 (30 日) 發表的一項民意調查，由於全球經濟背景越來越黯淡，中國的新疫情爆發威脅到需求成長，並抵消了對俄羅斯制裁造成的供應短缺影響，油價在 2023 年只會小幅上漲。

一項針對 30 位經濟學家和分析師的調查預測，2023 年布蘭特原油的平均價格為每桶 89.37 美元，較 11 月調查中的普遍預期 93.65 美元低約 4.6%。2022 年全球基準平均價格為每桶 99 美元。

預計 2023 年美國原油平均價格為每桶 84.84 美元，而上個月的共識為 87.80 美元。

Capital Economics 助理經濟學家桑德斯 (Bradley Saunders) 表示：「我們預計全球將在 2023 年初陷入衰退，因為高通膨和利率上升的影響已經顯現。」

自 11 月初以來，布蘭特原油已下跌超過 15%，周五交易價格約在每桶 84 美元，原因是中國激增的新冠確診案例抑制了全球最大原油進口國的石油需求成長前景。

OANDA 資深分析師莫亞 (Edward Moya) 表示：「即使全球需求前景疲軟，但石油市場仍然吃緊，因為人們對經濟衰退的擔憂肆虐。」他補充說，中國將成為明年第 1 季的主要焦點。

大多數分析師表示，受中國放寬般情限制以及央行採取不那麼激進的利率政策的推動，石油需求將在 2023 年下半年大幅成長。

民意調查顯示，西方制裁對俄羅斯石油的影響預計微乎其微。

高盛分析師在報告中表示：「預計價格上限不會產生影響，該價格上限只是為第三國買家提供議價能力。」

莫斯科本周簽署一項法令，從 2 月 1 日起 5 個月內禁止向七國集團 (G7) 成員國供應石油和石油產品。

數據和分析公司 Kpler 表示：「如果俄羅斯出口嚴重下降，OPEC+ 可能會準備增產以防止價格漲得太高；但預計這種情形不會發生。」