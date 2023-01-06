需求低迷不振 沙國調降2月銷往亞洲和歐洲原油售價

沙烏地阿拉伯周四 (5 日) 下調 2 月銷往亞洲和歐洲原油官方售價 (OSP)，顯示在經濟放緩和中國確診病例激增之際，主要市場的原油需求仍較低迷。

沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 調降 2 月運往亞洲的所有類型原油售價，其中，阿拉伯輕原油每桶較 1 月少了 1.45 美元，是 2021 年 11 月以來最低水平，僅較阿曼和杜拜市場的每桶基準售價溢價 1.8 美元。

沙烏地阿美同時下調運往西北歐和地中海地區的原油售價，美國地區則維持不變。

隨著高利率和強勢美元削弱美國、歐洲和中國企業能源需求，布蘭特原油期貨價格已從去年 6 月的每桶近 125 美元，跌到目前不到 80 美元，且本周已跌 7.5%。國際貨幣基金 (IMF) 總裁本周預估，今年全球有三分之一的經濟體將陷入衰退。

沙國會根據長期合約向亞洲出口約 60% 的原油，且每月都會審查銷售定價，中國、日本、南韓和印度是沙國原油的最大買家。

許多原油交易商預估，隨著中國疫情緩解，加上俄羅斯受西方國家制裁導致俄油供應下滑，油價有望於第 2 季反彈。

繼 10 月宣布將原油日產量削減 200 萬桶後，石油輸出國家組織與產油盟國 (OPEC+) 上月決定維持目前原油產量不變。OPEC + 下一次會議定於 6 月召開，但若油價繼續下跌，則可能提前舉行。