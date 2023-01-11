〈能源盤後〉中國經濟重啟持續提振油價 市場尋找全球衰退跡象 原油連4日收高

原油期貨價格週二 (10 日) 收高，WTI 原油期貨價格連續第四日上漲，支撐力來自投資者持續關注中國經濟重啟，同時尋找潛在的全球經濟衰退跡象。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 49 美分或 0.7%，收在每桶 75.12 美元，為連續第四日收高。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 45 美分或 0.6%，收在每桶 80.10 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收在每加侖 2.3277 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.3%，收在每加侖 3.1357 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格大跌 6.9%，收在每百萬 Btu 3.639 美元，完全吐回週一 5.4% 漲幅。

市場推動力

中國放寬新冠防疫限制，市場預期需求上升，令原油價格持續找到支撐力。

中國長期來的新冠防疫措施被視為能源需求的壓力來源，上個月雖然已放寬防疫措施，但隨著病例激增，沖淡了市場樂觀情緒。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示：「一旦當前中國的新冠感染潮達到頂峰且經濟活動回升，油價就會再次攀升。」

Fritsch 指出，1 月 21 日至 27 日中國農曆新年假期前後的旅遊活動預計將比去年同期激增。中國人潮移動大約在國定假日前後約 40 日左右，中國官方估計，此回新年移動量約恢復至 2019 年的 70% 水準。

另外，中國也再次向國際遊客開放邊境，應可與石油需求復甦齊頭並進。但 SPI 資產管理公司管理者 Stephen Innes 警告，石油交易者不可能看到石油多頭一直期盼的「爆炸式經濟重啟」，因為市場會忽略有利當地中國活動數據的病例數。「油價的上漲應該不會與中國移動潮的上升直接相關。」他說。

由於美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行持續收緊貨幣政策以拉低通膨，引發市場對全球經濟前景的擔憂，這也被認為是原油價格壓力的來源之一。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二在斯德哥爾摩舉行的小組討論會上沒有談論美國經濟前景或貨幣政策。

但 Innes 認為，對經濟衰退的擔憂似乎不是壓抑原油價格的主因，「當前來自火車、飛機和汽車方面的全球活動數據太強勁，經濟衰退情緒帶來的負面衝擊也無法撼動油價。」

「儘管如此，歐洲天氣回暖可能掩蓋中國重新開放邊境帶來的更明顯正面轉變。反常的暖流不僅影響歐洲，也影響美國。1 月的溫暖氣溫將比 12 月寒流造成的衝擊大一倍，因為全部冬季燃料的需求大幅下降。」

美國能源資訊署 (EIA) 週三將發布上週美國石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計上週 (1/6 止) 原油供應減少 50 萬桶、汽油庫存增加 130 萬桶、蒸餾油庫存增加 50 萬桶。

另外，EIA 週二發布的《短期能源展望》月報中，EIA 預期明年全球液體燃料 (如汽油、柴油和噴氣燃料) 的消費量將達到歷史新高。

EIA 調降對 WTI 原油和 Brent 原油 2023 年的價格預期，同時預期 2024 年 WTI 原油和 Brent 原油的價格分別為 71.57 美元和 77.57 美元。