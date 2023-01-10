〈航空客運暢旺〉華航12月客運營收年增9倍 寫疫情來最佳

華航 (2610-TW) 今 (10) 日公布 12 月合併營收 141.76 億元，月增 15.62%、年減 16.21%，創今年單月次高，其中，客運營收 61.36 億元，創疫情來最好，月增 60.61%，年增更高達 941.77%，反映為旅運需求逐步增強，並迎來返台過年的旅客潮。

而華航全年合併營收為 1507.21 億元，年增 8.55%，寫 3 年來高點。

華航指出，受惠解封商機，12 月客運表現創疫情以來最佳，其中，大洋洲地區增班策略奏效，隨著雪梨、布里斯本和墨爾本等航線增班，是月增幅最多的區域。

另一方面，華航因應過年旅運需求，第一季再增班 30% 以上，春節連假平均訂位率超過 80%，新開航點宿霧、峴港、清邁和獨家航線帛琉的詢問度高，也新增復飛日本高松、廣島。

華航表示，樂觀看客運市場成長，將穩健增加全線班次，並開拓新航點來增加產品競爭力。

不過，貨運方面，受到全球經濟成長放緩影響，抑制民生消費需求，華航 12 月貨運收入 72.29 億元，月減 5.33%。

華航強調，面對全球貨量不穩之際，12 月貨運成績仍高於疫情前水平，除掌握半導體機台和零件等重點貨源，也配合生鮮旺季載運藍莓、櫻桃、龍蝦等輸往全球，將彈性調度運能，順應市場行情機動制定銷售策略。