華航勇奪DJSI全球航空業第一 創台灣運輸業新紀錄

2022 年道瓊永續指數評選結果 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 出爐，華航 (2610-TW) 刷新歷史排名和得分雙紀錄，勇獲全球第一，也是台灣運輸業者首度奪冠，並成為唯一連續 7 年入選新興市場成分股的航空公司，創下台灣運輸業嶄新里程碑。

為以實際行動宣示與地球共好決心，華航特別在 12 月 16 日歡慶企業周年時，首創台灣出發航班全面「淨零碳飛行」，為當日所有旅客實踐「碳中和」。

華航永續成績連年晉升 ESG 獲評全球 57 家航空業中最高分

DJSI 是全球最具公信力的企業永續績效評比指數，更是全球投資機構重要參考指標，國際永續評比機構標普全球公司 (S&P Global) 透過評鑑全球 61 個產業於環境、社會、公司治理 (ESG) 等永續發展表現，選拔出各產業績效前 10% 的企業，今年台灣共有 33 家企業入選。

其中，華航自全球參與評選的 57 家航空公司脫穎而出，整體成績為全球航空產業第一名。

據 DJSI 評比結果，華航在環境面與社會面獲全球航空產業最高分，也於環境報告、社會報告、人力資本發展、企業公民與慈善公益、乘客安全、永續行銷及品牌認知等評選題組更拿下滿分，連同環境政策與管理系統、營運生態效益、氣候策略、剩食與廢棄物等共 10 項，均取得航空產業最高分。

華航除了展現企業營運策略成功結合永續理念，也讓世界看見台灣運輸業的永續力。

台灣首創「淨零碳飛行」 拋磚引玉邀旅客響應環保

做為全球航空 ESG 永續龍頭，華航在 12 月 16 日慶祝企業營運 63 周年當日，藉由與環保專業組織合作的「環保旅程 (ECO Travel)」碳抵換平台，為所有台灣出發的航班執行「淨零碳飛行」，透過國際認證的高品質碳抵換額度，以行動支持再生能源專案發展，促進全球能源轉型。

華航表示，期盼透過這項國內運輸業首創的大規模「碳中和」作為，實踐 ESG 永續經營，也拋磚引玉邀請旅客共同響應環保，鼓勵乘坐大眾交通工具前往機場、使用網路報到、預選餐點，並自備免稅品環保袋等，一起支持減碳。

華航重視氣候變遷，不僅是台灣首家簽署並積極落實氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 倡議的航空公司，發布全球航空業首份 TCFD 獨立報告，簽署科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 承諾，近年也加速引進環保節能 777-300ER、A350、A321neo、777F 及 787 等新世代航機。

華航強調優化飛航操作與地面設施效率、使用永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF)、設置再生能源、強化航機修護與性能保養、力行航機減重、推展電動運具等作業，並將 ESG 永續管理層面擴及集團與供應鏈，致力提升飛行效率與降低整體營運碳排放量，使碳排效率位列亞太航空標竿，以落實 2050 年淨零碳排目標。

華航長期深耕 ESG 永續作為，受國內外多方肯定，今年獲頒行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」、環保署「國家企業環保獎 - 巨擘獎」等國家級獎項表揚，更榮獲 S&P Global 2022 永續年鑑評比「航空業銀級獎 (Silver Class)」，常年入選英國富時永續指數系列 (FTSE4Good Index Series) 和台灣永續指數等成分股，且連續獲得全球企業永續獎 (GCSA) 及台灣企業永續獎 (TCSA) 等榮耀。