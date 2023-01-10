〈餐飲需求大爆發〉漢來美食12月營收衝次高、Q4寫新猷 1月有望更好

漢來美食 (1268-TW) 今 (10) 日公布 12 月合併營收達 4.39 億元，月增 25.21%、年增 15.79%，創單月歷史次高，第四季營收 11.43 億元，季增 9.95%、年增 17.02%，則創單季新高，而全年營收 37.57 億元，年增 28.53%，也接近 2019 年歷史新高水位。

進入 1 月後，隨著年節家宴及春酒、尾牙、旺年饗宴陸續傳出滿單捷報，漢來美食樂觀預期，營收有望持續衝高。

漢來美食說明，12 月受惠百貨促銷檔期和耶誕跨年商機，旗下各品牌餐廳業績百花齊放，展望後市，隨著春節宴會旺季到來，1 月營收動能強勁。

漢來美食強調，由於近期餐飲需求已見到爆發性成長，將持續深耕品牌力，透過行之有年的「漢來餐飲大學」在料理研發、內外場服務禮儀、語言酒水技能等培訓，同時不斷投入經費及資源，提供考核、調薪和升遷完整制度，讓人才從具備潛能到發揮貢獻，確保餐食和服務顧客的品質。

而漢來美食近年設置廚藝和研發教室，並加強公益參與，將本業與外部活動結合，藉此讓員工善用專業技能與創意，發展更高的自我價值。

展望 2023 年，漢來美食規劃，既有品牌持續拓點升級，延伸營運廣度，並將研發打造新品牌，創造深度。

目前漢來美食旗下品牌包括商務宴客、精緻餐飲、時髦休閒、家庭料理、健康環保等五大類，合計共 18 個品牌、45 處據點，涵蓋商務到家庭、高端到平價等全客群。

除了展店並開出新品牌，漢來美食今年將加強 APP 分眾行銷，祭出更多品牌餐廳限時優惠、APP 會員專屬活動及抽獎、多元的電商產品，透過線上 24 小時不打烊與消費者互動，提升多元客群的支持度。