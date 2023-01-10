〈國安基金暫不退場〉確定陪市場過農曆年 去年斥545億元護盤、金額創史上第三高

考量國際政經情勢對股市的影響，國安基金委員會今 (10) 日召開例會決議繼續護盤。根據國安基金公布財報，截至去 (2022) 年 12 月底，國安基金進場 121 天，已斥資 545.08 億元護盤，動用金額為史上第三高。

國安基金迄今已第 8 度進場，回顧過去國基金護盤紀錄，2000 年 10 月網路泡沫時期，斥資 1200 億元護盤，創下史上最高護盤金額；2008 年 9 月金融海嘯時期砸了 600 億元，金額為史上第二高；本次因應地緣政治與通膨升息壓力，國安基金自去年 7 月 13 日進場以來，累計動用 545.08 億元護盤，金額為史上第三高。

根據國安基金委員會所公布的財報，截至去年第三季共約斥資 112.08 億元進場護盤，但因應國際股市震盪，台股在外資強力賣壓下，讓國安基金強化加碼力道，光是第四季就砸了 433 億元的銀彈進場買股護盤。

但因外資持續提款，台股持續劇烈震盪，也難免影響國安基金操盤績效，截至去年 12 月底，國安基金帳上未實現損失共約 11.67 億元，加上股息收入約 2 億元，帳面仍有近 10 億元虧損。

國安基金執行秘書阮清華表示，在通膨升息壓力，以及地緣政治等因素干擾下，研判股市賣壓仍大，國安基金委員會決議暫時不退場，將持續在場邊觀察市況，隨時維持市場秩序。

對於國安基金截至去年底帳面仍有未實現虧損，對此阮清華強調，國安基金任務在於穩定股市，而非追求獲利表現，且今年以來國安基金績效也已轉正，未來也將持續緊盯股市與資金流動變化。

為因應外資沉重賣壓對台股的衝擊，加上俄烏戰爭引發通膨壓力、升息循環對股市的衝擊，國安基金委員會在去年 7 月 12 日召開臨時委員會決議進場護盤，創下史上首次台股指數仍在萬點之上就進場護盤的紀錄。

根據國安基金公布的資料，國安基金第 8 次進場期間，台股累計上漲 852.34 點，漲幅約 6.11%，漲幅表現優於鄰近的日韓股與陸港等股市。另外，台股今天小漲 50.75 點，收在 14802.96 點。



