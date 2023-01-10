恆指兩月暴漲逾45% 「含港率」高基金表現奪目

香港恒生指數兩個月來暴漲逾 45%，接連突破 20,000、21,000 點整數關卡，「含港率」高的基金表現奪目，淨值平均大漲 60%。

《第一財經》報導，去年 11 月以來，港股大幅反彈。數據顯示，去年 11 月 1 日至今年 1 月 9 日，恒生指數、恒生科技指數分別勁漲 45.63%、60.23%。投資港股的基金淨值也隨之水漲船高。

Wind 數據顯示，去年 11 月底以來，累計淨值增長率超過 50% 的基金共計 13 檔，其中前 12 檔基金的港股投資市值占基金資產淨值比率，均超過 60%，排名第 13 名的光大保德信品質生活 A，含「港」量也不低，達到 42.72%。

具體而言，交銀中證海外中國互聯網自去年 11 月以來的淨值成長率為 64.78%，排名居首，廣發中證海外中國互聯網 30ETF、嘉實中證海外中國互聯網 30ETF、易方達中證海外互聯 ETF、華夏恆生互聯網科技業 ETF 的同期漲幅，均超過 60%。

從資金面角度來看，「南向資金」一直在搶港股。Wind 數據顯示，截至今年 1 月 9 日，「南向資金」今年以來已流入人民幣（下同）88.52 億元，其中滬市港股通為 48.33 億元，深市港股通為 40.19 億元。若以月為單位，「南向資金」已經連續第 14 個月淨流入港股市場。

對於港股自去年 11 月迎來的大反攻，招商港股通核心精選基金經理人王超表示，港股本輪行情更像是估值修復式跌深反彈。「短期來看，在各種利多因素頻出的共振下，港股反彈斜率最快的階段已經出現。而市場行情能否延續，甚至能否實現反轉，更多需要依賴經濟修復情況。」他說。

「美元流動性和中國經濟基本面，是導致 2022 年港股下挫的主要原因，而在 2023 年，這兩者均有望出現改善。」廣發基金國際業務部總經理李耀柱也對今年港股前景持樂觀態度，此判斷的主要依據，一是中國經濟復甦，二是美元流動性改善。

平安基金養老投資總監高鶯則認為，港股底部很可能已經探明。在她看來，「基於港股跌幅巨大、公司回購數量創新高、內資持續買入、已經發布 2022 年第 3 季財報的互聯網公司 ROE 普遍明顯改善、美國升息放緩、疫情政策、遊戲版號等政策的友好等因素，我們認為港股很可能處在反轉的路徑上」。