〈陸港盤後〉兩大利多激勵港股勁揚 恒生科技指數大漲4%

中國 A 股三大指數周三（4 日）收盤漲跌互見，香港恒生科技指數則大漲逾 4%，寫下去年 7 月以來最高收盤紀錄，利多是中國監管機關批准螞蟻消費金融增加註冊資本，且知情人士透露，中國政府官員考慮支持「大到不能倒」建商。

滬指周三收盤漲 0.22% 報 3,123.52 點，深成指跌 0.2% 報 11,095.37 點，創業板指跌 0.9% 報 2,335.12 點；兩市成交額合計人民幣 7,837 億元，「北向資金」淨買入 18.44 億元。

造紙、家居、地產、建材等類股大漲，保險、銀行、建築、旅遊、軟體、媒體、釀酒等族群均走高；煤炭、醫藥、有色、半導體等類股走低。

恒生科技指數收盤勁揚 3.22%，恒生科技指數勁漲 4.58%，阿里巴巴股價的漲幅也接近 9%。

中國重慶銀保監局上周批准重慶螞蟻消費金融公司將註冊資本提高至人民幣 185 億元的計畫，並同意杭州金投數字科技集團、浙江舜宇光學、傳化智聯入股，此舉顯示官方對螞蟻集團的整頓取得新進展。

消息人士表示，在房市持續低迷之際，中國政府計劃進一步提出房市支持措施，以緩解部分「大到不能倒」建商的流動性壓力。

彭博報導，要求匿名人士說，國務院金融穩定發展委員會上周要求銀行和證券監管機關協助支撐部分「具系統重要性」建商的資產負債表。知情人士透露，為符合資格，會計師須對建商財報出具「無保留意見」，以顯示財務報表可靠，且建商沒有重大違規紀錄，包括債務違約。

鑫鼎基金首席經濟學家胡宇認為，港股仍有上行空間，核心原因包括整體本益比低、疫情影響弱化、外資悲觀預期逐步修復、人民幣走強。