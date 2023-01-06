〈陸港盤後〉兩大房市利多助陣 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周五（6 日）收盤齊揚，滬指漲 0.08%，利多包括中國央行宣布將建立首套房貸利率政策動態調整機制，且知情人士透露，中國政府計劃放寬「三道紅線」政策，讓建商有更多時間化解債務風險。

滬指周五收盤漲 0.08% 報 3,157.64 點，深成指漲 0.32% 報 11,367.73 點，創業板指漲 0.95% 報 2,422.14 點；兩市成交額合計人民幣 8,380 億元，「北向資金」淨買入 60.66 億元。

汽車、化工、煤炭、有色、電力、鋼鐵、半導體等類股走高，光伏、鋰礦、儲能、鋰電池、特高壓等族群集體拉升；旅遊、酒店餐飲、媒體、零售、釀酒、食品飲料、醫藥、金融等類股走低。

香港恒生指數收盤跌 0.29%，恒生科技指數跌 1.4%。

中國央行與銀保監會周四發布《關於建立新發放首套住房個人住房貸款利率政策動態調整長效機制的通知》，表示自去年第 4 季起，各城市政府可於每季度末月，以上季度末月至本季度第二個月為評估期，評估當地新屋房價。若新屋房價與前月、與去年同期相比，均連續第三個月下跌，當地政府可階段性維持、下調或取消首套房貸利率政策下限。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，中國央行建立首套房貸利率政策動態調整機制，說明在堅持「房住不炒」大方向下，在首套房貸款利率等房地產調控措施方面，更重視靈活機動、接續生效。

彭博則報導，消息人士透露，北京透過放寬借款上限，可能允許部分建商提高槓桿率，政府也可能延長「三道紅線」政策債務達標的寬限期。最後期限原定 6 月 30 日到期，知情人士說，政府可能至少延長六個月。

在中國經歷近兩年房市陣痛後，北京正在改變立場。消息人士透露，根據新提案，政府將根據建商符合幾條紅線，作為放寬建商債務增長限制的標準。

知情人士表示，滿足三大門檻的建商，政府不再對其設全年負債增速上限，且拿地可用銀行保函代替土地購買保證金。

消息人士說，政府仍在審議這項計畫，仍可能出現變化。截至去年 6 月，滿足「三道紅線」政策的企業家數超過 30 家，包括萬科 (000002-CN) 、龍湖 (00960-HK) 等集團。

所謂的「三道紅線」，又稱為「三線四檔」。2020 年 8 月，住建部、央行召開重點建商座談會，提出「三線四檔」監管要求，包括剔除預收款的資產負債率不得大於 70%、淨負債率不得大於 100%、現金短債比不得小於 1 倍。