〈陸港盤後〉三大利多助攻 A股、港股勁漲

中國 A 股三大指數與港股周四（5 日）收盤齊揚，滬指與恒生指數均大漲逾 1%，利多包括市場傳聞蘋果 (AAPL-US) 將把立訊精密 (002475-CN) 納入高階 iPhone 機款代工廠行列、香港政府公布香港與中國通關首階段安排，以及中國上月服務業景氣回升。

滬指周四收盤驟漲 1.01% 報 3,155.22 點，深成指勁揚 2.13% 報 11,332.01 點，創業板指大漲 2.76% 報 2,399.46 點；兩市成交額合計人民幣 8,427 億元，「北向資金」淨買入 127.53 億元。

汽車、券商、家電、醫療保健、保險、物流、醫藥、半導體等類股均上揚，CXO 概念、儲能、鋰電、光伏等新能源類股活躍；地產、零售、媒體、銀行等族群走低。

香港恒生指數收盤勁揚 1.25%，恒生科技指數勁漲 1.51%。

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，蘋果準備與立訊簽下第一筆大單，立訊已經在鄰近上海的昆山廠少量生產 iPhone 14 Pro Max，彌補鴻海 (2317-TW) 去年 11 月以來損失的產量。立訊是鴻海與和碩 (4938-TW) 的競爭對手。

蘋果把 iPhone 14 Pro 轉單給立訊，代表立訊再度擴大勢力。在蘋果產品的生產業務中，立訊已逐步提高比重。先前，鴻海一直獨家組裝蘋果最新 iPhone Pro 機款，但立訊最終證明自己能組裝蘋果高階手機。

香港特首李家超周四公布香港與中國通關首階段安排，表示 1 月 8 日起將啟動首階段通關，每日最多 6 萬名港人從海陸空不同口岸進入中國，其中約 5 萬人可經陸路口岸前往中國。港澳碼頭、機場、港珠澳大橋不設限制。

李家超表示，首階段將開放七個出入境口岸，包括深圳灣、文錦渡及落馬洲口岸等三個目前正在運作的口岸。

財新傳媒與標普全球周四發布的數據則顯示，去年 12 月財新服務業 PMI 為 48，較去年 11 月高 1.3 個百分點。

中國政府調整防疫措施，帶動服務業市場信心回升，去年 12 月服務業經營預期指數反彈至 2021 年 8 月來最高。企業普遍預期，疫情減緩和防控措施鬆綁，將支撐銷售和經營活動回升。