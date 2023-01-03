〈陸港盤後〉中國部分城市疫情觸頂 A股、港股齊揚

中國 A 股與港股周二（3 日）「開紅盤」，收盤同步走高，滬指漲 0.88%，收復 3,100 點關卡，恒生指數站穩 2 萬點，利多是中國部分城市的新冠肺炎疫情，可能已經達到高峰，提振投資人信心。

滬指周二收盤漲 0.88% 報 3,116.51 點，深成指漲 0.92% 報 11,117.13 點，創業板指漲 0.41% 報 2,356.42 點；兩市成交額合計人民幣 7,888 億元，「北向資金」淨賣出 6.45 億元。

軟體、軍工、半導體、醫藥等類股強勢拉升，有色、電力、化工、汽車等族群均上揚；旅遊、酒店餐飲類股大幅回落。

香港恒生指數收盤大漲 1.84%，恒生科技指數勁揚 2.53%。

越來越多民眾在中國 11 座大型城市搭乘地鐵，上海、廣州、深圳、南京等大都市上周外出人數回升。北京、重慶等城市使用地鐵乘客人次和交通擁堵程度，自去年 12 月中旬左右的低谷反彈。

在中國政府取消人口流動限制和檢測要求後，全國新增確診病例從去年 12 月初開始飆升。民眾因生病或害怕染疫而留在家中，導致經濟活動降溫。如今地鐵搭乘數據顯示，一些都會地區的疫情高峰可能已經過去。

中國科學院院士陳賽娟團隊估計，元旦前後北京、廣州、上海、重慶等城市疫情接近尾聲，但郊區疫情高峰延後，主因是「春運」帶來感染，預料農村感染高峰將於 1 月中、下旬出現。

廣州市衛健委周日表示，自去年 12 月 23 日以來，廣州市各地發熱門診求診人數逐步下降，從高峰期的單日平均 6 萬人，降至 1.9 萬人。衛健委預估春節前求診人數將進一步下降。

Saxo Capital Markets 策略師在一份報告中說，雖然中國在開放初始階段不可避免會出現確診病例激增，但今年中國經濟前景變得更光明。除了重新開放以外，中國政府還增強支持房市的力道，並為建商提供信用和股權融資。