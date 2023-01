美國「安靜離職」潮 25到39歲、大學學歷男性為主

最新研究顯示,蔓延美國職場的「安靜離職」(quite quitting) 浪潮中,主要由年輕且有大學學歷的男性為主要組成份子,讓人對這個由疫情引發的新職場文化有更多了解。

華盛頓大學的研究人員發現,在 2019 到 2022 年之間,25 歲到 39 歲的男性每年的工作時數比疫情前減少 16 小時,而有至少學士學歷的男性則減少 14 小時,在受訪族群中減幅最多。

整體而言,薪資最高、工時最長的族群,工作時數的減幅也最大。

美國所有勞工在 2019 年到 2022 年間,每年工作時數比疫情前減少 11 個小時。以性別區分,2019 年到 2022 年間,男性一年工時減少 16 小時,女性則減少 6 小時,而男性平均工時通常較女性長。

安靜離職 (又稱安靜辭職) 正風行美國甚至全球職場,奉行這種心態的人並非怠忽職守,只是明確拒絕工作狂文化和額外加班,比起追求升遷和功成名就,更專注完成本份的工作,重新思考生活和工作平衡的意義。

華盛頓大學的研究指出,雖然經濟衰退和隨之而來的企業裁員通常也會導致工時下滑,但由 COVID-19 疫情引發的不景氣卻和以往不同——人們工時減少,是因為選擇更彈性的工時或職業。

研究作者 Dain Lee、Jinhyeok Park 和 Yongseok Shin 說:「工時減少的情況可能會持續下去。」本研究名為「勞工到哪去?從大辭職到安靜離職」(Where are the Workers? From Great Resignation to Quiet Quitting)。

根據研究作者引述自經濟合作開發組織 (OECD) 的資料,美國人工時仍高於其他先進國家,2021 年平均每名勞工工時為 1791 小時,超過日本、加拿大、英國。