12月非農就業預估降溫 仍不足以令Fed放慢升息步伐

美國勞工部將在周五 (6 日) 美股盤前公布 12 月非農就業報告，這是 Fed 在 1 月 31 日至 2 月 1 日利率會議之前的最後一份主要就業報告，市場普遍預期 12 月將新增 20 萬個工作崗位，雖較 11 月降溫，仍不足以阻止聯準會 (Fed) 繼續以積極手段收緊貨幣政策。

根據道瓊公司 (Dow Jones) 調查，經濟學家預估 12 月失業率將持平於 3.7%，平均每小時薪資月增率將從 11 月的 0.6% 放緩至 0.4%。CNBC 整理經濟學家看法如下：

美國銀行 (Bank of America)

美國銀行首席美國經濟學家 Michael Gapen 認為，周五的非農報告仍會顯示就業穩定成長，不會下滑太多。他預估 12 月新增就業將達 21.5 萬，部分由季節性招聘所貢獻。

Fed 此前預測美國失業率將在今年第 4 季攀至 4.6%，Gapen 表示，這代表每月新增就業人數必須降到 7 萬至 10 萬左右。

Gapen 預估，非農就業可能會從今年上半年開始轉向負值，然後持續一段時間。他正在尋找可證明經濟放緩已擴大至住房和非住宅建築投資以外的證據，下一個受影響的可能就是商品面。

Jefferies

Jefferies 首席金融經濟學家 Aneta Markowska 預期 12 月非農新增就業將達 17.5 萬，她最擔心的是薪資通膨壓力。

她同意 12 月平均時薪月增 0.4% 或年增 5% 的共識預期，但隨著企業開始加薪，她認為薪資月增幅可能會在 1 月達到 0.7%，而一旦出現薪資螺旋，通膨恐怕會變得更難根除。

美國就業市場近月的強勁表現令經濟學家感到意外，日前公布的 11 月 JOLTS 職位空缺數接近 1050 萬，高於市場預期。

Markowska 認為，職位空缺數據實際上表明招聘力道正在放緩，但不是因為勞動力需求快速下滑，而是因為供應限制已開始發揮作用，離職率再度上升，未來薪資可能會有更多上漲空間。

KPMG

KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 認為一些新的企業正在增加招聘，進而加劇了勞動力市場的人力競爭。

她說：「我們看到很多情況都是由需求面所推動，不只是雇主，還有新公司的誕生，他們不得不展開競爭，這和我們過去看到的情況截然不同。」

穆迪分析 (Moody’s Analytics)

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 表示，Fed 試圖引導投資人，讓他們認為高利率會維持更長一段時間，這點可從日前公布的 12 月會議紀要中看出。

Zandi 預估，美國 12 月將新增 22.5 萬個工作崗位，雖然正在穩步放緩，但還是不夠，他認為 Fed 希望看到就業成長放慢至 10 萬以下，甚至接近零，進而帶動失業率走高。

他預期，美國就業成長將在今年春天降至 10 萬，且春天或夏天的幾個月可能降至零。

Fed 自去年 3 月以來已七度升息，目前聯邦資金利率處於 4.25% 至 4.5% 區間。美銀經濟學家 Michael Gapen 和 Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 均認為，強勁的勞動力市場將支持央行在 2 月 1 日升息 2 碼，且 3 月還會再升 1 碼，不過，許多投資人仍預期 2 月和 3 月只會各升 1 碼。