〈美股盤後〉特斯拉吹反攻號角 Fed官員放鷹 道瓊標普反轉收黑

延續上週五以來的反彈走勢，美股主指週一 (9 日) 開盤氣勢如虹 ，特斯拉股價一度飆逾 9%，引領非必需消費類股衝高，Nvidia 推動半導體類股勁揚，區塊鏈概念股隨比特幣走升。

不過，聯準會官員持續堅守鷹派立場，暗示終點利率可能超過 5% 後，能源和醫療保健類股承壓，道瓊、標普 500 指數回吐先前漲幅，道瓊收黑逾 110 點，標普微跌 0.08%，那斯達克指數升超 0.6%，費半指數勁揚 2.53%。

政經消息方面，兩名聯準會官員週一暗示，聯準會需要將終點利率提高到 5% 以上，接著暫停並維持一段時間。

亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為，聯準會應該在第二季初將終點利率升至 5% 以上，然後長期「按兵不動。」

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 說，聯準會宣布戰勝通膨還為時過早，預計終點利率將調至 5% 以上，而下一次會議決定升息 2 碼或 1 碼均可，較慢的升息腳步可以讓聯準會多些時間觀察數據，再作出回應。

日本首相岸田文雄週一展開為期一週的歐美出訪，週二將先訪法國總統馬克宏，週五將與美國總統拜登會談。

美國駐日本大使易 Rahm Emanuel 在美日領袖峰會前表示，美國正與日本、荷蘭、南韓等國討論限制對中國半導體出口，但需各方就協議達成一致。

《南華早報》週一報導，中國國務院副總理劉鶴下週將前往瑞士達沃斯 (Davos) 參加世界經濟論壇年度會議。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.64 億例，死亡數突破 670 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 6 大板塊收黑，醫療保健、必需消費品和能源股領跌，資訊科技股為表現最佳板塊。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.78%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.97%；Meta (META-US) 跌 0.42%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.49%。

道瓊成分股互見漲跌。Merck (MRK-US) 下滑 3.88%；嬌生 (JNJ-US) 走低 2.59%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.45%；Salesforce (CRM-US) 上漲 4.69%；高盛 (GS-US) 上漲 1.41%。

費半成分股普遍勁揚。NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.18%；AMD (AMD-US) 上漲 5.13%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.13%；德儀 (TXN-US) 漲 0.87%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.02%；高通 (QCOM-US) 跌 0.63%；美光 (MU-US) 跌 0.72%。

台股 ADR 全盤收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.87%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.84% ；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.00%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.27%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週一開盤後氣勢如虹，一度升逾 9%，尾盤漲幅收斂，收紅 5.93% 至每股 119.77 美元。美國知名財經網站《巴隆周刊》(Barron"s) 近期分析，特斯拉的電動車生產成本遠低於競爭對手，更有降價刺激需求的餘裕。特斯拉股價已從歷史最高峰慘崩 72%，如此良機實在不容忽視。

特斯拉股價噴升，盤中一度飆漲逾 9%。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.41% 至每股 130.15 美元。外媒報導，蘋果服務業務副總裁 Peter Stern 將離職，他原本是蘋果資深副總 Eddy Cue 潛在接班人。

美國生物製藥公司 CinCor Pharma (CINC-US) 狂飆 143.97% 至每股 28.74 美元。英國藥廠阿斯特捷利康 (AZN-US) 小漲 0.14% 至每股 70.90 美元，該公司週一宣布斥資 18 億美元收購 CinCor Pharma 。

富國銀行將 AMD 和 Nvidia 列入今年首選股，分析師認為 AMD 將擴大伺服器 CPU 市占率，而 NVIDIA 可能會受益於今年資料中心市場的強勁勢頭。NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.18% 至每股 156.28 美元。AMD (AMD-US) 大漲 5.13% 至每股 67.24 美元。

Coinbase (COIN-US) 噴漲 15.06% 至每股 38.27 美元。Jefferies 分析師表示 Coinbase 可以從加密貨幣交易平台 FTX 破產中受益，因為 Coinbase 是優質品牌、具受監管實體的地位，以及規模和健康的資產負債表，Coinbase 應能承受住 FTX 破產為加密產業帶來的影響。

加拿大運動服飾品牌商 Lululemon (LULU-US) 暴跌 9.29% 至每股 298.66 美元。 Lululemon 預估去年第四季毛利率將下滑，主因是通膨居高不下導致消費者支出下滑。

華爾街分析

摩根大通與美國銀行等數家美國大型銀行公布最新業績。Navellier & Associates 創始人 Louis Navellier 寫道：「最新財報季將於週五正式拉開序幕，銀行業將發布財報，下週此時，投資人將獲得更多關於通膨和企業獲利趨勢的消息。」

E-Trade Financial 交易策略董事總經理 Chris Larkin 研判：「除了利率保持高位和經濟放緩的可能性之外，通膨放緩引發的任何看多情緒，都可能被股市估值仍高、過度樂觀的獲利預期所抵消。」

曾準確預測去年股市大跌的摩根士丹利策略師 Mike Wilson 預測，美股今年可能面臨比預期更嚴重的拋售，標普可能跌至 3,000 點左右，比當前水平低約 22%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主