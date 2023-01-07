金融大咖預測 美股牛市不會很快到來

華爾街金融大咖古柏曼 (Leon Cooperman) 週五 (6 日) 認為，美股牛市不會很快到來，標準普爾 500 指數今年升至 4,400 點上方的可能性只有 5%。

經歷自 2008 年以來最糟糕的一年，標準普爾 500 指數在去年下跌了 19.4%，那指市值蒸發了三分之一，道瓊相對溫和地下跌 9%，但仍結束美股主指連三年上漲升勢。

美國著名避險基金經理人、素有「揀股王」之稱的古柏曼研判，金融市場已揮別了投機潮。

古柏曼研判，金融市場已揮別了投機潮 (圖片：AFP)

古柏曼引述「創世記第四十一章」補充道：「我就像個法老一樣做了一場夢，約瑟為這個夢做了解釋，這個夢是在七個豐年之後，我們將迎來七個荒年，故我認為任何人在短期內尋找新的牛市都是錯誤的。」

古柏曼解釋：「SPACS (特殊目的收購公司)、加密貨幣、選擇權交易浪潮、尖牙股瘋狂的估值，所有一切榮景都在 2022 年出現急劇逆轉。」

他提到：「我們已花了很多時間來拉動需求，我們必須解決這個問題，勞動力市場非常緊張，每個求職者都有 1.7 個職位空缺，這對企業利潤構成挑戰。」

他預測標普在 2023 年維持在 3,600 至 4,400 點區間的可能性為 50%，突破 4,400 點的可能性只有 5%，低於 3,000 點的可能性為 45%。

古柏曼指出，這將取決於聯準會是否試圖實現其 2% 的長期通膨目標，而不是持穩於在 3% 至 4% 之間。