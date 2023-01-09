全台無薪假大減近5000人 製造業、旅行社明顯改善

全台無薪假大減近5000人 製造業、旅行社明顯改善。(鉅亨網資料照)
全台無薪假大減近5000人 製造業、旅行社明顯改善。(鉅亨網資料照)

勞動部今 (9) 日公布最新減班休息 (無薪假) 最新統計，本期共計事業單位 2017 家、實施人數 13499 人實施，較上期大減近 5000 人。勞動部指出，製造業及旅行社明顯改善，國籍航空均已停止實施。

根據勞動部統計，本期無薪假實施事業單位共計 2017 家，人數 13499 人，單周減少 644 家、4993 人。以製造業來看，實施家數為 235 家、4439 人，約減少 72 家、近 1800 人。

勞動部指出，主要是有 1 家印刷電路板廠商及 1 家光電廠分別停止 300 多人實施無薪假，且表示未來不會再恢復無薪假。

以旅行社為主的支援服務業，本期無薪假明顯改善，單周驟降 1626 人，降至 6092 人，顯見國境解封後，帶動旅遊市場復甦，國人春節瘋出國，旅行社業績正快速回溫，不過，中國疫情仍在延燒，陸客開放時程須持續觀察。

值得注意的是運輸及倉儲業本期無薪假降至 586 人，單周減少 367 人，勞動部透露，有一家國籍航空公司停止實施 150 多人，國籍航空本期都已停止實施，僅剩零星境外航空公司仍在實施。

住宿及餐飲業方面，根據統計，本期無薪假降至 640 人，單周減少 279 人。

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