全台無薪假大減近5000人 製造業、旅行社明顯改善

勞動部今 (9) 日公布最新減班休息 (無薪假) 最新統計，本期共計事業單位 2017 家、實施人數 13499 人實施，較上期大減近 5000 人。勞動部指出，製造業及旅行社明顯改善，國籍航空均已停止實施。

根據勞動部統計，本期無薪假實施事業單位共計 2017 家，人數 13499 人，單周減少 644 家、4993 人。以製造業來看，實施家數為 235 家、4439 人，約減少 72 家、近 1800 人。

勞動部指出，主要是有 1 家印刷電路板廠商及 1 家光電廠分別停止 300 多人實施無薪假，且表示未來不會再恢復無薪假。

以旅行社為主的支援服務業，本期無薪假明顯改善，單周驟降 1626 人，降至 6092 人，顯見國境解封後，帶動旅遊市場復甦，國人春節瘋出國，旅行社業績正快速回溫，不過，中國疫情仍在延燒，陸客開放時程須持續觀察。

值得注意的是運輸及倉儲業本期無薪假降至 586 人，單周減少 367 人，勞動部透露，有一家國籍航空公司停止實施 150 多人，國籍航空本期都已停止實施，僅剩零星境外航空公司仍在實施。

住宿及餐飲業方面，根據統計，本期無薪假降至 640 人，單周減少 279 人。