落實居住正義 營建署：2024年底20萬戶社宅可望達標

政府積極落實弱勢居住協助，內政部營建署今 (7) 日指出，直接興建社宅截至去年 12 月底，已達成 7.1 萬餘戶，包租代管社宅累計媒合 5.7 萬餘戶，合計超過 12.8 萬戶，預計 2024 年底可望達成 20 萬戶目標。

營建署表示，中央超前部署，協調各部會盤點並篩選出適宜興辦社宅的土地，並與地方政府、國家住宅及都市更新中心共同積極推動，第一階段 4 萬戶直接興建社宅目標已於 2020 年底達成，2021 年累計達成 54554 戶。

營建署進一步指出，截至 2022 年 12 月底，既有、新完工、興建中及已決標待開工的社宅合計 71112 戶，正按照社宅推動的進度，持續穩健成長，將於 2024 年達成 12 萬戶的目標。

包租代管社宅方面，營建署說明，截至去年 12 月底，累計媒合 57233 戶，且每季穩定成功媒合 6000 戶以上，未來將透過多元行銷方式持續宣導，再創包租代管媒合最高量能。

營建署指出，地方政府自 2021 年起放緩興辦社宅腳步，近二年僅增加 4348 戶社宅，地方政府申請中央社會住宅補助，除興建期融資利息及土地租金全額補助外，另外有關非自償性經費補助，自 2021 年起決標案件，改以實際興建成本計算，對地方政府財務負擔大為減輕。