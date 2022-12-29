國境解封飯店缺工 勞動部籲業者提高房務員薪資

國境解封，飯店業者反映房務員人力不足問題，勞動部勞動力發展署今 (29) 日指出，10 月中已啟動 3 個月專案協助計畫，不過，房務員薪資待遇仍有很大的改善空間，呼籲業者現階段應致力改善觀光服務業勞動條件，增加國人投入就業誘因。

勞動部與交通部觀光局合作，自 10 月 13 日啟動專案協助計畫，北部職缺薪資達 3 萬元以上、中南東部達 2.8 萬元以上，就納入專案服務範圍。

截至目前，觀光局所提報的缺工名單中，共計 58 家旅宿業者提出 380 個房務員職缺，而符合專案薪資標準計有 19 家、142 個職缺，占整體房務員職缺數的 37.4%，顯見房務員薪資待遇仍有很大的改善空間。

服務過程中，業者取消求才登記 68 個職缺，發展署已推介 238 人 (推介比率 322%)，協助業者僱用 30 人。

發展署說明，依據行政院主計總處 111 年人力運用調查結果，待遇不符合求職者期待，仍是就業市場供需無法媒合的主要原因。此外，近年房務員因疫情影響離開飯店產業另謀他職，尋找待遇更高、更穩定的工作。

如今業者面對疫情解封，觀光景氣回溫所產生的人力需求，恐需提出較以前更優沃的薪資待遇，才能吸引過去從事房務工作的人員回流。同時，業者也應具體說明招募人力需求條件，改善工作環境或輔以設備提升人力使用效率，否則仍會影響國人投入意願及專案媒合成效。

發展署進一步指出，專案服務過程中，調查應徵房務員的求職者未獲媒合成功原因，多數是處於等候雇主通知狀態 (占 42.95%)，且等候雇主通知求職者中，有高達 9 成未收到業者面試通知；考量求職者恐因不耐等候而另尋他職，發展署已協調業者加快面試及錄用程序。

此外，針對房務員其他未能媒合成功原因，也包括求職者之體能、相關工作經驗 (或技術、證照) 等條件不符部分業者期待，再加上薪資條件誘因不足，在求職者尚有其他就業機會可供選擇之下，也間接影響媒合成效。

發展署表示，服務業為國人就業重鎮，住宿餐飲業從業人員 84.3 萬人中，女性即占 53.67%，高於整體產業平均女性就業占比 44.81%。發展署呼籲現階段仍應優先進用國人，並致力改善觀光服務業勞動條件，增加國人投入就業誘因。

