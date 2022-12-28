飯店市況熱 台北君悅樂觀估明年平均房價有望創新高

擁有全台最大住房量體的五星飯店台北君悅今 (28) 日指出，自暑假起住房率月月提升，看好住房和餐飲營運快速復甦，設定明 (2023) 年目標平均房價上看 7500 元，將是歷史新高，而住房率力拚突破 75%。

台北君悅說明，隨著疫情趨緩，7-8 月住房率回升至逾 40%，9 月達 50%，10 月 65%、11 月 75%，顯然住房業務一個月比一個月好，初期仍重國旅，透過凱悅集團全球會員行銷活動、主題專案推動、旅展銷售房券和旅行社逐步加開旅遊團，截至 12 月，每晚平均房價已上看 6000 元，住房率達 78%。

台北君悅總經理陳隆慶強調，疫後行銷更趨彈性多元，除了過往的國際商務主力客群，也針對家庭、商務人士和寵物房等精準分眾。

而隨著國境開放，明年第一季台北君悅將主攻星馬、港澳和日韓商務客，目標第一季可達 65% 以上住房率、平均房價 6500 元左右，下半年則期待大型國際展會、獎勵旅遊回歸，帶動全年平均房價衝上 7500 元、住房率達 75% 以上、RevPar 5625 元。

台北君悅進一步指出，明年平均房價挑戰新高，除了看好國際展會帶來商務客，也將擴大開放套房舉辦活動，目前已觀察到精品展演、IT 產業的設備產品測試會選擇在較具私密的套房場域舉行，增添住房新成長動能。

餐飲方面，占營運大宗的宴會除了持續穩固經營深獲好評的精品外燴，也維繫各國商會、銀行、藥廠、科技廠等高端產業每年的商務活動。

而婚宴則鎖定小資族喜好的中小型派對宴型，從求婚、證婚、蜜月到結婚周年的全包式客製行程。

對於館內二大自助餐廳凱菲屋和彩日本料理，台北君悅規劃善用館內社群資源，以故事行銷手法，強化來客的忠誠度和互動率，目標衝高吃到飽餐飲營收。

台北君悅樂觀看，明年餐飲和宴會業績有望超越疫情前水準，已訂下 10 億元以上的營收規模目標。