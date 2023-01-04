〈雄獅談旅遊展望〉不再只經營旅行社！由食衣住行切入搶高端商機

雄獅 (2731-TW) 發言人賴一青今 (4) 日指出，去 (2022) 年是慘痛的一年，且慘痛也不足以形容過去三年，因此，雄獅不再只是經營旅行社事業，希望將資源投注在旅遊產業的發展，因此，除了旅行社，食衣住行各項發展同步進行，並看好高端旅遊的商機將更龐大。

雄獅表示，疫後已轉型為生活產業，以「regional hub」為概念發展布局文化與觀光場域，例如，前進擁有 85 年歷史的松山文創園區，目前已有「欣講堂文創基地」、「光一 一個時間」進駐，全新餐飲品牌「Island133」預計第一台北松山文創園區開幕。

另一方面，看好離島旅遊商機，雄獅旗下品牌「旅天下」去年進駐金門成立分公司並發展「金牪」伴手禮品牌，近日更取得位於澎湖的「馬公港埠大樓旅館部暨商業空間設施」經營權，最快於今年底試營運。

而雄獅疫情期間先後取得鳴日號和藍皮解憂號觀光列車經營權，為國境開放後的旅遊市場鋪路。

雄獅進一步指出，看準疫後高端旅遊市場，持續發展多元精緻的主題遊程，據雄獅觀察，疫後高端旅遊型態改變的三大趨勢包括需求 10 日以上的長天數、客製化小包團需求提升，以及單價天花板提高，因此，雄獅整合稀缺資源，推出每人 126 萬起的 30 天南極探險 Long Stay、中南美單國旅遊等。

此外，雄獅也將推動日本鐵道旅遊，包括即將推出的九州七星號包列行程，6 天行程每人價格約 48-60 萬元，同時也正密切洽談 2024 年的四季島號、瑞風號等豪華列車。

雄獅也發現，疫後國內外各大運動賽事逐漸恢復，相關行程深受消費者青睞，未來將持續經營運動主題旅遊滿足旅客需求，目前滑雪產品報名人數累計超過 500 人，馬拉松和登山相關主題行程約銷售 70%，預計將再推布拉格、黃金海岸、柏林、南法、首爾等地馬拉松產品。

雄獅目前已於美國、加拿大、英國、香港、中國、日本、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭等國成立公司，未來也將籌備越南、馬來西亞、印尼、德國等區域公司。