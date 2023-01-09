星宇航迎來第二架A350-900 4月開航美國洛杉磯

星宇航空 (2646-TW) 今 (9) 日上午迎來第二架 A350-900 廣體客機，由董事長張國煒自法國土魯斯親自駕駛回台，在機隊第二架 A350-900 客機加入後，星宇機隊規模將更加完整，同時，也為開航北美儲備能量，預計 4 月將開航美國首個航點洛杉磯。

張國煒表示，隨著第二架 A350-900 新機加入機隊，除了在短、中及長程的航網版圖可更完整，也為北美和東南亞的轉機航網發展帶來關鍵助力，並可更滿足重視質感體驗的旅人對頭等艙、商務艙和各艙等期待。

星宇航空 A350-900 設有四艙等，包括 4 席頭等艙、26 席商務艙、36 席豪華經濟艙和 240 席經濟艙，共 306 個座位，其中，頭等艙和商務艙為全台唯一配置個人拉門，享有獨立空間，且配備零重力模式的座椅。

星宇也強調， A350-900 全艙等搭載 4K 高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，領先國內同級廣體客機各艙等螢幕配備。同時提供 Galactic Wi-Fi 機上無線網路服務。

星宇機隊規劃穩步擴張中，目前共擁有 13 架 A321neo、4 架 A330neo 與 2 架 A350-900，總機隊數量達 19 架，A350-900 新機將於春節連假檔期投入區域航線營運，並於 4 月正式開航美國洛杉磯。