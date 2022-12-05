星宇航累虧破百億元！K董靠一招喜迎營運否極泰來

星宇預計1月運能再增3成。(圖：星宇航提供)
星宇預計1月運能再增3成。(圖：星宇航提供)

星宇航空 (2646-TW) 今 (5) 日公布第三季稅後虧損 15.64 億元，前三季虧損 42.28 億元，而公司自創辦至今已虧損達 111.62 億元，不過，星宇表示，第三季客運營收大幅成長，將陸續增班並開出新航線，隨客運需求轉強，規劃 1 月運能再增近 30%，這也將讓人稱「K 董」的董事長張國煒迎來營運的否極泰來。

星宇航說明，客運第三季營收 4.39 億元，季增 170%，年增 527%，主要是受惠亞洲各國邊境管制陸續鬆綁，以及暑期為旅運需求旺季。

貨運方面，星宇航第三季營收 2.90 億元，季增 63%，年增 169%，儘管貨運市場需求放緩，星宇表示，妥善將寬體機投入貨量需求大的航點，使貨運收入仍穩定成長。

展望後市，星宇規劃，12 月日本東京和大阪開始增班，整體航班數較 11 月成長約 30%，緊接著為迎來農曆春節旺季，澳門和曼谷分別自 1 月 10 日、1 月 20 日起增至每日 2 班直飛。

由於看好 2023 年旅遊復甦，星宇預計 1 月 13 日開闢台北 - 河內航線、1 月 17 日開闢台北 - 宿霧航線，使東南亞航網更趨綿密，1 月整體運能預計增近 30%。

而在機隊方面，星宇 12 月預計交付 2 架 A321neo，屆時 13 架 A321neo 將全數到位，另外，A350-900 新機預計年初將首度亮相，並投入區域航線營運。

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