星宇航11月營收飆增7倍 座位數月月增衝刺客收

星宇航空 (2646-TW) 今 (12) 日公布 11 月合併營收為 6.2 億元，月增 62%，年增 752%，其中，客運營收為 4.69 億元，月增 84%，年增 1716%，星宇看好明年旅遊復甦，預計 1 月 13 日新開台北 - 河內航線、1 月 17 日開台北 - 宿霧航線，1 月座位數將再成長近 30%，營運動能持續升溫。

星宇累計前 11 月合併營收達 23.97 億元，年增 243%，其中，客運營收 14.57 億元，年增 418%，貨運為 8.09 億元，年增 131%。

星宇說明，受惠邊境管制鬆綁，旅運動能自 10 月開始回溫，11 月旅客數較上月已大增 80%，尤以日本線成長最強勁，而貨運營收為 1.22 億元，月增 12%，年增 183%。

對於貨運市場需求放緩，星宇指出，將善用增加的客機貨艙空間穩定增裕營收。

展望後市，在客運需求轉強下，星宇 12 月整體座位數較上月成長 20%，訂位量也較上月成長超過 40%，隨著春節旺季報到，星宇規劃，曼谷航線自 1 月 20 日起增至每日兩班直飛，其餘航點也會視市場熱度增班。

另一方面，星宇持續拓展航網，預計 1 月 13 日開闢台北 - 河內航線、1 月 17 日開闢台北 - 宿霧航線，1 月座位數合計再成長近 30%。

機隊方面，12 月星宇交付 2 架 A321neo 後，13 架 A321neo 全數到位，另外，A350-900 新機預計明年初首度亮相，並投入區域航線營運，可大幅增加運能和派遣彈性。