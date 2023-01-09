威剛看今年記憶體需求 將「先蹲後跳」

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白正面看待下半年總體經濟走勢，預期消費性商品需求將先蹲後跳，下半年出現報復性成長，並看好公司在高毛利率產品出貨增加帶動下，下半年獲利能力將優於 2022 年。

威剛今 (9) 日公告去年 12 月營收為 23.56 億元，月減 10.13%，年減 27.9%，近 32 個月低點；去年第四季營收 76.92 億元，季減 13.78%，年減 24.44%，近 10 季低點；全年營收 350.52 億元，年減 11.42%。

陳立白認為，雖然全球景氣多變數，消費性電子產品需求受影響，但對記憶體前景並不悲觀。一方面是上游記憶體原廠面臨庫存與虧損雙重壓力，控制產能、縮減資本支出與穩住價格成為當務之急，預期上半年 DRAM 價格將回穩，而 NAND Flash 價格上半年仍有下探空間。

同時，陳立白預期，在新平台陸續出貨與記憶體占整機成本比下滑推動下，各項應用產品記憶體容量都將倍增，加速推升 DDR5 與 PCIe 介面 SSD 滲透率，今年全球記憶體位元消耗量也將持續成長。加上中國解封後，疫情將在第二季回穩收斂，下半年經濟活動將逐步回復正常，消費性商品需求將先蹲後跳。

另一方面，威剛預計自第二季起，電動車、電競、工控等相關高毛利率產品出貨將成長，帶動下半年營運表現優於上半年，也有助下半年整體毛利率提升。