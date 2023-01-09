盤中速報 - 穩懋(3105)急拉2.19%報163.0元，成交3,595張

穩懋(3105-TW)近5分K漲速2.19%，09日09:23報163.0元，成交3,595張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
穩懋(3105-TW)近5日股價上漲13.55%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.34%。櫃買指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,957 張
- 外資買賣超：+1,614 張
- 投信買賣超：+116 張
- 自營商買賣超：+227 張
- 融資增減：-571 張
- 融券增減：-2 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
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