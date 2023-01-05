砷化鎵族群12月營收出爐 全訊旺季助攻續寫歷史次高

砷化鎵族群陸續公布去年 12 月營收結果，反映智慧型手機庫存調整持續，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 營收仍在低谷徘徊，全新 (2455-TW) 則因客戶提前拉貨，12 月營收月增逾 2 成，而以軍工訂單為主的全訊 (5222-TW) 也在傳統旺季助攻下，單月營收連兩個月站穩億元之上，12 月衝上 1.22 億元，改寫歷史次高。

穩懋去年 12 月營收達 10.85 億元，月減 10.74%、年減 53.67%，為 2017 年 3 月以來低點，去年第四季營收達 35.1 億元，季減 11.05%、年減 50.49%，與預期相當，但仍創下 2017 年第二季以來低點，累計去年營收達 182.41 億元，年減 29.79%，為近四年低點。

穩懋預期，產業修正狀況將在今年首季步入尾聲，由於第一季也是傳統產業淡季，認為第二季開始隨新一波需求回升後，將可望逐季回復到過往正常需求循環。

宏捷科去年 12 月營收則達 1.26 億元，月增 1.4%、為連兩個月成長，但年減幅仍高達 63.3%，第四季營收達 3.74 億元，季減 36.7%、年減 69.3%，也下探近 15 季低點，累計去年營收達 21.64 億元，年減 54.1%，為近四年低點，宏捷科表示，產業庫存持續去化，但對首季營運仍相對保守，估第二季後才可望逐步回升。

全新則受惠客戶提前拉貨激勵下，去年 12 月營收達 1.83 億元，月增 24%、年減 32.1%，第四季營收達 5.06 億元，季減 3.1%、年減 42.2%，同樣是近 15 季低點，累計去年全年營收達 26.04 億元、年減 27.8%，為近三年低點，其中，全新去年微電子與光電子營收比重各約 80%、20%，與 2021 年 87%、13% 有顯著差異。

主攻國防商機的全訊，12 月營收達 1.22 億元，月增 17.3%、年增 64.4%，創下歷年同期新高、也改寫單月次高紀錄，第四季營收達 3.21 億元，季增 31.5%、年增 35.6%，創下單季新高，累計去年營收首度突破 10 億元大關，達 10.34 億元，年增 12.87%。

全訊表示，12 月營收再攀高，主要受惠第四季是國防標案產品出貨旺季，帶動國內軍工級功率放大器與次模組出貨量攀高峰，目前公司在手訂單及出貨進度已排至 2024 年底，認為整體營運可望續創佳績，此外，公司新廠也已進入試機階段，後續可望為整體營運再添成長動能。