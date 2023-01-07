欣興去年12月營收創10個月來新低 全年營收與臻鼎同列千億元大戶

欣興 (3037-TW) 今 (7) 日公布最新營收，2022 年 12 月營收達 106.5 億元，創歷史同期新高，但爲 10 個來月營收低，而欣興 2022 年全年營收 1405 億元改寫新高，年增 34.36%，並且與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列爲唯二兩家年營收突破千億元 PCB 台廠。

欣興 2022 年 12 月營收爲 106.5 億元，月減 15.9%，年增 4.01%，2022 年第四季營收爲 366.9 億元，季減 2.04%，年增 20.04%，欣興 2022 年全年營收 1405 億元改寫新高，年增 34.36%。

欣興 2022 年第四季營收 366.9 億元，季減 2.04%，並沒有達成董事長曾子章先前提到，第四季營收持平或優於第三季的目標。主要受 5G、AI、高效能運算成長趨勢帶動，ABF 載板市場需求中長期依舊看好，但是大環境不利影響下，加上美國的晶片禁制令一波波下達，已有部分客戶減量，而以前有客戶排隊，現在已經少很多。

欣興 2022 年前三季營收為 1037.99 億元，稅後純益 222.58 億元，年增 1.72 倍，每股純益並達到 15.09 元。

欣興在 2022 年 12 月中旬的董事會決議下修 2022、2023 兩年資本支出 122.04 億元，下修幅度 14.1%，同時 2024 年長交期設備預下訂單金額也遭到下修。

欣興指出，董事會決議下修資本支出，包括 2022 年減少 53.37 億元、2023 資本支出預算減少 68.67 億元，同時 2024 年長交期設備預下訂單金額也遭到下修減少 11.76 億元，完成修正之後，2022 年資本支出總額爲 389.49 億元，2023 年資本支出修正爲總額爲 354.2 億元。

而欣興 2024 長交期設備預下訂單金額也遭到下修爲 44.99 億元，下修幅度達 2 成。