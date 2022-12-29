上萬名用戶回報推特服務中斷 為馬斯克接手後首次大範圍當機

Twitter Inc (推特)(TWTR-US) 周三 (28 日) 遭遇大範圍中斷，全球有上萬用戶無法連線，這是馬斯克 (Elon Musk) 接手以來，首次出現重大當機事故。不過，幾小時後主要服務似乎已經恢復正常。

據追蹤網站 Downdetector 經由用戶回報等方式取得的訊息，顯示在中斷高峰期，美國有超過 10000 名用戶受影響，其他還有來自日本約 2500 人，來自英國約 2500 人回報故障。

Downdetector 稱，這些錯誤始於美國東部時間晚上 7 點左右。隨著用戶回報他們的故障經歷，標籤 #TwitterDown 在推特上成為熱詞。

故障的原因並不清楚。一些用戶回報稱，他們的推特帳號被自動登出，而其他用戶說，他們無法查看對推文的回复，但可以訪問這一網站服務的其他部分。

據報導，到周三晚間，有關推特中斷的回報已急劇減少，一些用戶後來表示，上線已經回復正常。

推特尚未回應媒體的評論請求，馬斯克在推特上被問到是否有服務中斷時，他發推文回應說：「我這裡正常。」

馬斯克在以 440 億美元完成對推特收購之後，啟動了大幅度的裁員，據估計，數百名推特員工在 11 月離開了這家社群媒體公司，其中包括負責修復錯誤和防止服務中斷的工程師。

在 2022 年世足賽開幕前，一位推特員工透露，維護關鍵服務的全天候輪班員工不夠用，因此，負責關鍵服務的員工正瘋狂地試圖培訓公司其他部門的人，以幫助減輕工作量。