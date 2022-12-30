特斯拉連跌7日 馬斯克差點初嘗追繳保證金通知滋味

特斯拉執行長馬斯克本月初曾建議投資者，在經濟前景不確定時避免使用保證金貸款，也幸好他在獲得新融資承諾後，保證金貸款減半，否則這位富豪恐怕就要初嘗「追繳保證金」的體驗，亦即必須為了收購推特的交易，掏出現金或提供更多抵押品。

馬斯克周三 (29 日) 向特斯拉 (TSLA-US) 員工發送墊子郵件，告誡他們不要理會公司股票的波動，隨著年底將至，應戮力提升季末出貨量。

特斯拉沒有立即回應就該封電子郵件置評的請求，也沒有回應針對馬斯克的借款和抵押品承諾的置評請求。

考量該股近期表現，這對員工來說可能是合理建議，特斯拉周四收盤漲逾 8%，但今年迄今約下跌 65%，過去 3 個月跌幅約 56%。

特斯拉高層可使用其特斯拉持股作為貸款抵押，借入最高其持股價值的 25% 貸款，最初馬斯克曾安排 125 億美元保證金貸款，貸款價值比為 20%，這意味該 125 億美元的貸款需要 625 億美元的股票抵押品。

一旦貸款價值比率低於 35% 時，融資銀團就會根據該協議發出最初的追繳保證金通知，假設馬斯克完成推特收購時已全部提取該貸款，那麼這週馬斯克就會收到第一個追繳保證金通知。

一旦特斯拉股價下跌 43%，貸款價值比就會觸及 35%，以 12 月 22 日收於 125.35 美元計算，特斯拉股價自收購推特以來已下跌 44%。達到追繳保證金的通知時，馬斯克必須將貸款價值比重置至 25%。

面臨追繳保證金後，有三種選擇：償還部分貸款、提供更多抵押品或雙管齊下，意味著馬斯克可以償還約 37 億美元的保證金，或提供 150 億美元的特斯拉持股來支撐該貸款，也可兩種摻著使用。

馬斯克本月初確實出售價值約 36 億美元的特斯拉持股，可能是擔心收到追繳保證金通知，且不想再質押更多特斯拉股票。

馬斯克沒有回應有關股票出售或是否可能收到追加保證金通知的置評請求。然而，他確實曾在推特上表示，已安排未來 18 至 24 個月內出售特斯拉股票。

特斯拉股連跌 7 天，股價下殺約 31%，令貸款價值比摔至 35% 以下，直至周三特斯拉上漲 3.3%、周四再漲 8.08%，結束了此波跌勢。