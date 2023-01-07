Fundstrat：歷史經驗表明 美股今年漲20%可期

在美股三大指數去年創下 2008 年以來最糟年度表現後，Fundstrat Global Advisors 援引歷史數據指出，今年美股很有可能實現 20% 或是更高的報酬率。

Fundstrat 研究主管 Tom Lee 表示，歷史數據表明，股市前一年表現不佳後，投資人通常更有可能在下一年迎來正報酬。

Fundstrat 數據顯示，自 1950 年以來，標普 500 指數出現 19 次負報酬的年份中，有超過一半在隔一年迎來超過 20% 的漲幅，只有 2 年是呈現 5% 至 - 5% 的平淡走勢。

Lee 說，股市上漲 20% 的可能性是出現平淡走勢的 5 倍，而且這當中有超過一半的例子是漲超過 20% 的。

廣泛來看，標普 500 指數 1950 年迄今收高 20% 以上的機率只有 27%，但在年報酬為負的隔年，收高 20% 的機率達到 53%，幾乎是前述的兩倍。

Fundstrat 提出三項有可能在今年帶動美股飆升 20% 的潛在催化劑：

全球通膨趨緩 (disinflation)

Fundstrat 分析團隊認為，今年美國通膨率將遠低於聯準會 (Fed) 和市場共識。

接受道瓊公司 (Dow Jones) 調查的經濟學家預估，美國 下周四 (12 日) 公布的 12 月消費者物價指數 (CPI)，月增率將與上月持平，年增率估為 6.5%；核心 CPI 估月增 0.3%，年增 5.7%。

然而，Lee 預期 12 月核心 CPI 月增率可能降至 0.1%，且經季節性調整後，年增率有望落在 2% 左右，為 Fed 放緩升息之路奠定基礎，甚至可能改變「利率需要在長時間內維持在較高水平」的觀點。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨交易員現在預估，Fed 在 2 月 1 日會議結束後升息 1 碼的機率為 75%，3 月再度升息的機率為 65%，使終點利率在年中達到 4.75% 至 5% 區間。Fed 上月曾暗示今年終點利率可能達到 5.25% 的高峰，且預估年前都不會降息。

薪資成長降溫

Lee 說，即使就業市場看起來仍強，但領先指標已經顯示薪資成長將要放緩。根據美國周五 (6 日) 公布的非農就業報告，12 月平均時薪月增 0.3%，年增 4.6%，均略低於預期和前值。

然而，即使增長力道放緩，12 月就業表現仍優於市場預期，表明就算美國經濟遭遇 Fed 帶來的阻力，勞動力市場依然穩健，12 月失業率也從 3.6% 意外下滑至 3.5%。

股債波動率大幅下滑

Fundstrat 分析團隊表示，通膨放緩後，Fed 態度變得沒那麼鷹派，今年股債市波動有機會大幅下滑， 而衡量股市波動性的 VIX 恐慌指數，將成為影響股價漲跌的重要因素。

芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 周五 (6 日) 下跌近 6%，衡量債市隱含波動率的 ICE 美銀美林選擇權波動率指數 (MOVE) 也跌逾 4%。