Fed隔夜附買回操作突破2.5兆美元 創歷史新高

2022 年最後一個交易日，聯準會隔夜附買回操作 (RRP) 規模創下 2.554 兆美元，創歷史新高，反映季末常態的激增模式，及投資機構堅持使用可靠的現金以度過經濟不確定性。

紐約聯準會週五 (30 日) 表示，約 113 家貨幣市場基金和其他符合條件的金融機構向聯準會投入總計 2.554 兆美元的現金，比前一日高出 2,450 億美元，超過 9 月 30 日寫下的 2.426 兆美元高峰，創下歷史新高紀錄。

RRP 為聯準會根據合格抵押品投放現金給主要交易商，使聯邦基準利率維持在目標區間附近的一種手段，這本質上是一種短期貸款，規模較大的銀行和其他金融機構越來越多地轉向 RRP 工具來存放過剩現金，以賺取隔夜拆款的利息。

每當銀行與投資機構求助於聯準會 RRP 工具，都是經濟不穩定的明確指標，然而，聯準會官員一直不擔心大量資金流入美國央行。

紐約聯準會研究顯示，銀行監管問題使對聯準會隔夜附買回操作的需求居高不下。與此同時，大量資金流入與有限的私人市場投資機會和政策不確定性有關。

而且每到季末，投資機構堅持使用可靠的現金以度過經濟不確定性，通常更願意將現金存放在美國央行，而不是私人市場，因此 RRP 工具使用量在季末通常會激增。

一位債券經紀人週五指出，美股慘烈的一年以收黑結尾，而且還出現了典型的市場波動。

債券經紀人提到：「銀行現在需要借款，因為 (SBA 薪資保護計畫）存款正在枯竭，更高的定存單 (CD) 利率讓資金流出銀行。目前貸款需求穩定持平，不過，銀行存款正在萎縮，資金在尋息逐利的背景下，轉向債券或高利率 CD。這對銀行來說是一個困境，但從短期來看，RRP 是填補短期資金缺口的一種簡單方法。」