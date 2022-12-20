債王葛洛斯呼籲Fed停止升息

素有債券天王之稱、全球最大債券基金 PIMCO 共同創辦人葛洛斯 (Bill Gross) 週一 (19 日) 呼籲聯準會 (Fed) 應停止升息，避免利率目標過高的風險。

聯準會上週升息 2 碼，將聯邦資金利率升至 4.25% 到 4.5% 區間，將聯邦資金利率推高至 2007 年以來的最高，估計明年終點利率將會升破 5%，暗示要到 2024 年才會降息。

然而，部分批評者認為，今年急速的升息，幾乎沒有時間評估每次升息對通膨和經濟狀況的影響。

聯準會主席鮑爾上週指出，即便明年經濟可能陷入衰退，聯準會仍將繼續升息腳步 (圖片：AFP)

葛洛斯週一在為英國《金融時報》撰寫的專欄文章提到，他擔憂當今經濟存在過多隱藏槓桿的真實風險，建議聯準會考慮是否已經達到最佳利率水平。

葛洛斯提到，新冠疫情促使聯準會走向量化寬鬆 (QE)，大量廉價的資金創造大量龐氏騙局，好比加密貨幣和 NFT (非同質化代幣)。

他寫道：「過度調整的危險和前瞻性貨幣政策的必要性強烈支持這一點，現在聯準會應該停止升息，等著看酒杯裡的酒是否已喝完了。」

葛洛斯建議聯準會需更加關注不屬於銀行監理體系的「影子銀行」，同時他也敲響「隱藏槓桿過多、影子債務過多」的警鐘。

他引用最新國際清算銀行的報告稱，美國以外地區的機構通過外匯衍生性商品、持有 65 兆美元資產負債表外的美元債務，而且規模還在擴大，這是容易被忽視的盲點，對決策者應對金融危機帶來挑戰，帶給美國經濟巨大的風險。

在充滿不確定的經濟環境中，葛洛斯並非是唯一一個向聯準會發出警告的專家。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼 (Nouriel Roubini) 11 月也警示，全球可能正面臨著前所未有的長達 10 年停滯通膨型債務危機，即 1970 年代式的停滯性通膨與 2008 年式的債務危機合流。

葛洛斯認為，聯準會應該堅持聯邦資金利率 (4.25% 至 4.5%) 並在採取更多行動之前評估經濟。