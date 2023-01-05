鴻海去年12月營收6293億元月增14% Q4寫次高、全年6.62兆元締新猷

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告去年 12 月營收 6293.4 億元，月增 14.2%，年減 12.3%；第四季營收 1 兆 9570 億元，季增 12.06%、年增 3.54%，為單季次高；全年營收 6 兆 6219 億元，年增 10.47%，則為歷年新高。

鴻海表示，去年 12 月營收創下歷史同期第三高，四大產品類別月對月來看，元件及其他產品、消費智能產品在鄭州園區生產逐步恢復正常下，繳出雙位數成長，雲端網路產品受惠客戶拉貨動能強勁，也有顯著月增，電腦終端產品因進入淡季而略減。

若與前年 12 月同期相比，去年 12 月四大產品類別中，僅有雲端網路產品雙位數成長，其餘均呈現衰退，元件及其他產品因非主要業務減少而略微下滑；消費智能、電腦終端等產品因同期基期較高，同樣衰退。

去年第四季來看，鴻海說明，消費智能及雲端網路等二大產品類別，無論季對季、年對年表現均優於最近一次法說預期。其中，雲端網路產品有強勁雙位數成長；消費智能產品雖然受鄭州廠區疫情影響，但 12 月恢復正常生產下，單季仍持平前年同期。

而電腦終端產品，因料況與前年同期相比改善，顯著較去年同期成長，元件及其他產品因非主要業務減少略微衰退。

綜觀 2022 全年，鴻海四大產品同步升溫，雲端網路產品受惠伺服器市場需求旺盛，達雙位數成長；電腦終端產品因料況改善而顯著成長；消費智能產品雖然第四季受疫情干擾，但主要產品新機種需求暢旺，至於元件及其他產品受惠聲學產品以及消費智能產品零組件出貨增加，也維持向上趨勢。