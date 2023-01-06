全聯全支付開放18歲以上申請會員 獨家回饋台北年貨大街

由於今年 1 月 1 日起民法成年年齡從 20 歲下修為 18 歲，意味 18 歲以上成年民眾可註冊成為電子支付會員，無須法定代理人同意，連鎖超市龍頭全聯今 (6) 日宣布，旗下全支付已於 1 月 3 日開放 18 歲以上成年人申請註冊成為會員。

圖表：全聯提供。

全聯指出，睽違兩年解封後，各商圈活動蓄勢迎接解封後的人潮，全支付賀新年活動就從迪化街商圈的台北年貨大街開始，今年參與活動商家超過 500 家，即日起至 1 月 20 日全支付與迪化街商圈合作店家 / 攤位推出滿千送百消費回饋助力買氣。

同時，因應春節連假走春行程，全支付要讓民眾在宜蘭過好年，1 月 18 日至 2 月 19 日推出「宜蘭傳藝限定優惠」，消費享 8% 回饋，新年旺兔發發發、虎利發大財！

全支付獨家「迪化街商圈台北年貨大街」滿千送百

迪化街商圈是中藥、茶葉、南北貨、布匹等批發集中地，1 月 6 日起封街半個月，將集結眾多年節應景商品，預計 500 多個店家 / 攤商參與活動，共同打造出最有年味的年貨大街，商圈預估，春節業績將較前兩年同期增加 1 倍。

看準這波商機，全支付自今日起於迪化街商圈台北年貨大街及其周邊區域，獨家推出「新戶發發」活動，活動期間內新註冊成為全支付會員，首筆消費滿 88 元立即贈全點 88 點，而舊單筆消費滿千元，也可獲全點 100 點。

宜蘭傳藝走春 拿錢母發大財

由於春節連假是出遊好時機，全支付也特別加碼「宜蘭傳藝限定優惠」，1 月 18 日起至 2 月 19 日，遊傳藝新戶獨享最高回饋 100%，活動期間內註冊成為全支付會員，在宜蘭傳藝園區內首筆消費滿 88 元，立即贈全點 88 點 (單筆最高回饋全點 88 點)、限量 888 名，而舊戶單筆消費不限金額，每一會員可享 2 次 8% 回饋，單筆最高可得全點 88 點。