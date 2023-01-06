〈太空中心揭牌〉吳政忠：台灣太空發展並未落後 近2-3年已急起直追

國家太空中心今年元旦起正式改制為行政法人，今 (6) 日舉行揭牌典禮，近年積極推動太空產業發展的國科會主委吳政忠表示，2020 年被指派來科技部 (國科會前身) 重要任務之一就是推動太空發展，強調台灣太空發展並沒有落後，加上過去 ICT、太空經驗，可說是在這 2-3 年急起直追。

吳政忠表示，觀察國際太空發展也是近年才開始進入商業領域發展範疇，認為台灣並沒有落後，且以台灣在 ICT 實力、太空中心技術，可望在國際間扮演關鍵角色，如同台灣在全球半導體領域一樣。

吳政忠也感謝朝野立委協助推動太空發展法。太空發展法在 2022 年 1 月 20 日施行，依法為順利推動推動各項專業太空活動與業務，需成立專責法人，因此國科會規畫將國家太空中心改制為直接隸屬於國科會的行政法人，而國家太空中心設置條例也已在今年 1 月 1 日正式施行，國家太空中心成為國科會轄下第四個法人機構。

改制後的國家太空中心中文名稱不變，英文名稱則由原 NSPO(National Space Organization) 改為 TASA(Taiwan Space Agency)。

此外，今日太空中心揭牌典禮吸引超過 160 位產官學研代表，其中，包含身為太空中心董事的帆宣 (6196-TW) 董事長高新明、可成 (2454-TW) 董事長洪水樹、方興科技董事長陳庚原、智探太空董事長施宣輝等，學界代表，則有陽明交大校長林奇宏、中興大學校長薛富盛、北科大校長王賜福等。