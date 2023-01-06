〈太空中心揭牌〉獵風者衛星發射推遲 總統蔡英文：預計下半年升空

我國自製衛星獵風者衛星 TRITON 原預定在今年首季搭乘法國亞利安太空公司 (Arianespace) 的織女星 C 型 (VEGA C) 火箭發射升空，不過，由於織女星 C 型火箭日前首次商業發射失敗，計畫確定延期，但總統蔡英文今 (6) 日出席太空中心揭牌典禮致詞時表示，獵風者衛星預計在今年下半年升空。

獵風者衛星目前已完成各種動態測試、全功能測試，原規畫今年 1 月初通過運送前審查會議後，將在 3 月中旬搭乘法國亞利安太空公司 (Arianespace) 的織女星 C 型 (VEGA C) 火箭發射升空，但因日前織女星 C 型 (VEGA C) 火箭首次商業發射失敗，導致發射時程未有時間表。

不過今年我國太空產業迎來新里程碑，原隸屬國研院的國家太空中心，元旦起正式改制為行政法人國家太空中心，今日舉行揭牌典禮，總統蔡英文也親自出席，她表示，未來政府將持續透過第三期太空計畫，在 10 年內投入 251 億元，並與民間攜手，共同打造強韌的太空產業國家隊。

蔡英文說，近年從福衛五號到福衛七號，台灣自主研製衛星的實力正不斷提升，台灣第一座短期科研火箭發射場去年也已落腳屏東，而台灣首顆自製的氣象衛星獵風者 TRITON，也預計在今年下半年升空，代表台灣在太空產業發展、設計和製造能力，都將更上一層樓。

蔡英文進一步指出，國家太空中心正式改制為行政法人，是台灣推動太空產業發展非常關鍵的里程碑，而改制為行政法人後，將能提供更有彈性的制度、環境，讓發展太空產業的能量更加完備，為太空產業打造更完善的練兵場，並期許讓台灣廠商能取得更完整的飛行履歷。