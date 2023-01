〈太空中心揭牌〉獵風者衛星發射推遲 總統蔡英文：預計下半年升空

我國自製衛星獵風者衛星 TRITON 原預定在今年首季搭乘法國亞利安太空公司 (Arianespace) 的織女星 C 型 (VEGA C) 火箭發射升空,不過,由於織女星 C 型火箭日前首次商業發射失敗,計畫確定延期,但總統蔡英文今 (6) 日出席太空中心揭牌典禮致詞時表示,獵風者衛星預計在今年下半年升空。

獵風者衛星目前已完成各種動態測試、全功能測試,原規畫今年 1 月初通過運送前審查會議後,將在 3 月中旬搭乘法國亞利安太空公司 (Arianespace) 的織女星 C 型 (VEGA C) 火箭發射升空,但因日前織女星 C 型 (VEGA C) 火箭首次商業發射失敗,導致發射時程未有時間表。

不過今年我國太空產業迎來新里程碑,原隸屬國研院的國家太空中心,元旦起正式改制為行政法人國家太空中心,今日舉行揭牌典禮,總統蔡英文也親自出席,她表示,未來政府將持續透過第三期太空計畫,在 10 年內投入 251 億元,並與民間攜手,共同打造強韌的太空產業國家隊。

蔡英文說,近年從福衛五號到福衛七號,台灣自主研製衛星的實力正不斷提升,台灣第一座短期科研火箭發射場去年也已落腳屏東,而台灣首顆自製的氣象衛星獵風者 TRITON,也預計在今年下半年升空,代表台灣在太空產業發展、設計和製造能力,都將更上一層樓。

蔡英文進一步指出,國家太空中心正式改制為行政法人,是台灣推動太空產業發展非常關鍵的里程碑,而改制為行政法人後,將能提供更有彈性的制度、環境,讓發展太空產業的能量更加完備,為太空產業打造更完善的練兵場,並期許讓台灣廠商能取得更完整的飛行履歷。