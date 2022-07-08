中油攜手太空中心簽署MOU 助衛星產業自主化

台灣中油今 (8) 日宣布與國研院太空中心、金屬中心簽署太空級複材元件合作備忘錄，強化我國太空衛星產業自主化，中油今日也同步交付光學酬載複材圓筒、高壓燃料槽 / 閥件管路鍍膜等技術給予太空中心，共同推動台灣太空衛星產業技術發展布局。

國研院太空中心運用過去在遙測衛星研製、委託國外發射衛星經驗，結合台灣中油研製中的碳纖複材優勢，進一步整合國內複材團隊，共同規劃太空級複合材料產品研製，雙方初步在光學酬載複材圓筒、高壓燃料槽 / 閥件管路鍍膜等兩項技術上展開合作。

台灣中油董事長李順欽表示，太空中心過去在衛星計畫中所使用的碳纖複合材料結構件、製造材料均為國外所生產，推進衛星的高壓燃料槽 / 閥件等管路鍍膜技術也仰賴國外，對國內衛星研發有一定程度的影響，因此，台灣中油整合國內開發複合材料與設備進行設計、分析與原型製作。

國研院太空中心主任吳宗信指出，衛星材料必須具備輕量、高剛性 (低變形)、耐輻射的特性，過去多數材料均受制國外，設計容易也易受限制，但隨著台灣中油投入研發、完成設計製作，若順利通過驗測，將提高台灣衛星設計自由度。

另一方面，外界也持續關注中油財務狀況，因配合政府穩定物價政策，持續吸受國際原物料成本漲幅，統計中油上半年稅前虧損達 555 億元，其中，光天然氣產品就虧損逾 937 億元，中油上半年累積虧損也達到 843 億元，若下半年仍無法反映成本，財務壓力恐持續擴大。